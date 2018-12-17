Sanayide cirolar Ekim'de yıllık yüzde 38.2 arttı

İstanbul, 17 Aralık (DHA) – Türkiye genelinde sanayi sektörü üretimi, Ekim ayında yıllık yüzde 38.2 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2.4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam ciroları Ekim ayında yıllık yüzde 26 artarken, aylık yüzde artarken aylık yüzde 2.4 azaldı.

TÜİK verilerine göre;

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3.9 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4.9 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4.0 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34.1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.7 arttı.