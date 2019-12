Sanayide 7 boyutlu sinema yaptı

T24 - Ankara’nın Çubuk ilçesinde “mucit” olarak anılan Eşref Yücelyiğit (66), 7 boyutlu (7D) görüntü sistemi üretti. Daha önce uçan balonla dijital fotoğraf çekimi, vişne toplama makinesi, yem karıştırma makinesi ve tavuk etinden pastırma üreten emekli Ziraat Mühendisi Yücelyiğit, 7 boyutlu görüntü sistemi üretmek için çeşitli mesleklere sahip 3 kişinin desteğini aldı. Çubuk Oto Sanayi Sitesi’ndeki kendine ait atölyede 7 yıl önce çalışmalara başladığını anlatan Yücelyiğit, bu süre zarfında eğitici animasyon filmleri yapmak için gecesini gündüzüne kattığını söyledi.



Çok boyutlu sinema hayaline destek vermek için kolları sıvayan Matematik Mühendisi Metin Güler de 7 boyutlu ilk yerli malı görüntü sistemi fikrinin Eşref Yücelyiğit’ten çıktığını söyledi. “Eşref amca ile Türkiye’de yeni bir şey yapalım, üretelim dedik ve böyle bir şey yapmak aklımıza geldi. O günden beri bu iş için uğraştık ve bugünkü seviyeye getirdik” diyen Güler, 3 boyutlu (3D) görüntü tekniğini dünya sinemalarından önce kullandıklarını iddia ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



6 yıl boyunca çok boyutlu filmlerin serilerini üreterek, çeşitli eğitici animasyon filmler yaptık.

Bunları yaparken filmlere 4’üncü, 5’inci hatta 7’nci boyutu verelim istedik. 3 boyutlu filmlerin hareketleriyle yetinmeyerek film sahnesine uygun su, rüzgar, koku, sarsıntı gibi çeşitli efektler ekledik. Şu an üretimini tamamladığımız 3 kişilik sinema kabininde, perdedeki 3 boyutlu filmi özel gözlüklerle izliyorsunuz. Oturduğunuz koltuklar ve platform, filmdeki etkiye göre hareket ediyor ve sarsılıyor. Filmde geçen sahnelerde ne ile karşılaşıyorsanız onu hissediyorsunuz. Filmdeki sahneye göre yüzünüze veya vücudunuza rüzgar esiyor ya da yağmur yağıyorsa üzerinize su sıçrıyor. Bunlar tamamen filmin içeriğine göre gerçekleşiyor. Filmdeki olayları size görüntü ve his olarak yaşatıyor. Bire bir gerçekçilik sunuyor. Heyecan ve adrenalin yaşıyorsunuz.



Sistemin bilgisayar yazılımını gerçekleştiren kişi ise “mucit” Eşref Yücelyiğit’in oğlu Bilgisayar Mühendisi Burak Yücelyiğit. Babasının projesine mesleki bilgi ve birimleriyle destek veren Burak Yücelyiğit, filme boyut veren efektlerin her birinin özel yazılımlar sayesinde gerçekleştiğini söyledi.



Dokunmatik ekran sayesinde film seçiminin yapıldığını ve izleyici yaşına göre efekt seviyelerinin belirlendiğini aktaran Burak Yücelyiğit, yeni animasyon ve simülatör çalışmalarıyla sistemi daha da geliştirmek istediklerini anlattı.



Projenin fikir babası Eşref Yücelyiğit de 7 boyutlu görüntü sisteminin dünyada sadece ABD, İtalya, Japonya ve Güney Kore’de üretildiğini belirterek, kendilerinin ürettiği sistemin bu ülkelerde üretilenlerden üstün özelliklere sahip olduğunu kaydetti.



Sistemin özellikleri hakkında da bilgiler veren Yücelyiğit, “Örneğin film karakterinin kullandığı otomobil bozuk bir yola girdiğinde, izleyicilerin koltukları da sallanmaya başlıyor. Yani izleyiciler de aynı şekilde aracın sarsıntısını hissediyor. Filmdeki rüzgar veya fırtına sahnelerini izleyen seyirci yine aynı şekilde özel efektlerle bu etkiyi hissediyor. Filme 7’nci boyut katan unsur ise yılan ve böcek efektleri. Mesela film karakterinin bir orman içinde yılan ve böceklerin arasında yürüdüğünü izleyen seyirciler, ayaklarının altından yılan geçmiş, boyun ve kulaklarında böcek varmış hissine kapılıyorlar. Ayrıca su efekti ile sinema sahnesindeki yağmur izleyicileri de ıslatıyor. Koku efektiyle de çiçek ve benzeri objelerin kokularını hissedilebiliyorlar” dedi.



Projeye damadı olan Endüstri Mühendisi Tahsin Çetinoğlu’nun da destek verdiğini belirten Yücelyiğit, bir ekip anlayışı içinde ürettikleri sistemin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Kurdukları yurt dışı bağlantılarla daha şimdiden Ukrayna ve Azerbaycan’dan siparişler aldıklarını aktaran Yücelyiğit, ilk Türk malı 7 boyutlu sinema sisteminin bir kaç hafta sonra Ankara’daki büyük bir eğlence merkezinde hizmete gireceğinin müjdesini verdi.





7 BOYUTLU SİNEMA TEKNOLOJİSİ



7 boyutlu sinema, 3 boyutlu gözlüklerle izlenen bir ekranın önünde, sanal gerçekliği yaşatmak için filmlerle senkronize hareket eden bir platform ile ses, rüzgar, kar, yağmur, sis, dokunma, koku, duman gibi efektler eşliğinde oluşturulan yeni nesil bir sinema sistemi olarak adlandırılıyor.



İzlenilen filmi daha inandırıcı, daha gerçekçi ve heyecan verici hissetmek için kullanılan teknolojide tüm efektler filme “boyut” veren 7 eksenli robot mekanizma ile sağlanıyor.