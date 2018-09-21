Sanayide 2017'de 91 milyon TEP'ten fazla enerji tüketildi

İstanbul, 21 Eylül (DHA) – Sanayi sektöründe 2017 yılında 91 milyon 370 bin 932 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketildi.

Türkiye Resmi İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde, hizmet sektöründe tüketilen enerji miktarının 15 milyon 894 bin 461 TEP olduğu yer alırken, imalat sanayi yüzde 42.2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 40, ulaştırma ve depolama yüzde 10.2 ile toplam enerji tüketimi içinde en fazla paya sahip olan sektörüler oldu.

TÜİK verilerine göre:

“Enerji kaynaklarının yıllık tüketimlerine bakıldığında, 2017 yılında en çok doğal gaz tüketildi. Doğal gaz, CNG ve LNG toplam tüketimi 29 milyon 592 bin 327 TEP oldu. Taş kömürü 19 milyon 640 bin 806 TEP tüketilirken, linyit ve asfaltit kömürü 12 milyon 721 bin 630 TEP tüketildi.

“Sanayi ve hizmet sektörlerinde 2017 yılı toplam nihai enerji tüketiminin yüzde 62’si imalat sanayinde, yüzde 20.8’i ulaştırma ve depolama sektöründe, yüzde 3.8’i ise toptan ve perakende ticaret sektöründe tüketildi.

“İmalat sanayi saatte 91 milyon 870 bin 286 megawatt (MWh) elektrik tüketimi ile en çok elektrik tüketen sektör oldu. İmalat sanayi yüzde 66.2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 7.2, toptan ve perakende ticaret sektörü yüzde 6.7 ile toplam elektrik tüketimi içinde en fazla paya sahip sektörler oldu. Öte yandan, kullanım alanlarına bakıldığında elektrik enerjisinin yüzde 78.6’sı mal ve hizmet üretiminde, yüzde 10.8’i ise aydınlatma ve elektrikli büro gereçlerinde tüketildi.

“Enerji kullanım alanlarına göre, en çok enerji tüketimi yüzde 42.9 ile elektrik üretiminde, ardından yüzde 33.4 ile mal ve hizmet üretiminde gerçekleşti.

“Elektrik üretmek amacıyla 17 milyon 505 bin 128 TEP doğal gaz tüketildi. Bu alanda taş kömürü 11 milyon 663 bin 653 TEP ile ikinci sırada yer aldı.” (Grafik)