Sanayiciler şekeri market fiyatından 2,4 kat pahalıya alıyor

Sanayicinin kullandığı şekerle, tüketiciye sunulan şeker fiyatları arasında fark, 2,4 katına çıktı. TÜRKŞEKER perakende tüketicileri korumak amacıyla sanayiciye satışı durdurup sadece zincir marketlere ürün vermeye başlayınca, şeker fiyatı 4 ayda yüzde 165 artış gösterdi. Sanayiciler, fabrikaların ellerinde ürün olduğu halde piyasaya sürdükleri ürün miktarını sınırlı tuttuklarını, hatta bazılarının da ayda birkaç gün satış yaparak piyasanın sıkışmasına yol açtığını öne sürdüler.

Temel problemin fiyatlama olduğunun altını çizen sanayiciler, TÜRKŞEKER’in ürün satışını marketlerle sınırlandırmasının, TÜRKŞEKER ile fabrikaların satış fiyatı arasındaki makasın giderek açılmasına yol açtığını kaydettiler.

Dünya'nın haberine göre bundan 4 ay önce 265 liraya satılan şekerin geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla 710 liranın üzerine çıktığını ifade eden sanayiciler, “TÜRKŞEKER ilk etapta sanayiciye 2 haftada 1 kamyon şeker vereceğini duyurdu. Ancak bir süre sonra bunu tamamen kestiler. Özel sektör fabrikaları ise kademeli olarak satış yapmaya başladılar. Yani bir fabrika 2 hafta ürün satarken diğeri satmıyor. Ardından diğer fabrika satışını durdururken, diğer fabrika yeniden satışa başlıyor. Yani bir anlamda piyasaya sırayla satış yapıyorlar. Bu durum da fiyatın giderek yükselmesine yol açıyor” diye konuştular.