Sanayiciler karşılıksız çekten dert yandı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de giderek artan karşılıksız çek sorununa dikkat çeken Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı Salih Esen, \"İlk 10 aylık dönemde karşılıksız çek tutarı İzmir\'de yüzde 85 artarken Türkiye\'de yüzde 50 artmış görünüyor. Karşılıksız işlem yapıldıktan sonra ödenme oranı ise sadece yüzde 20\'lerdedir. Rakamlar çok ciddi ve yetkilileri bu konuda göreve davet ediyoruz\" diye konuştu.

EBSO kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Salih Esen ve Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar\'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda meclis üyeleri ve sanayiciler ekonomik gündemi değerlendirdi. Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Salih Esen, dünyadaki belirsizlik ortamında, ekonomik yönden geleceği görmenin giderek zorlaştığını dile getirdi. ABD, AB, Rusya ile yeniden ılımlı bir sürece girmiş olmanın memnuniyetini yaşadıklarını ifade eden Esen, \"Sürekli değişen dengeler ekseninde 2019\'u karşılamaya hazırlanıyoruz. Artık çalışmaları hız kazanan ve yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilecek yerel seçimler, ulusal ve yerel düzlemde de yeni bir dönemin habercisi. Bununla birlikte ekonomimizin içinde bulunduğu zorlu süreci hepimiz yaşayarak görüyoruz. Hükümetin sağladığı desteklere, borç uzatımlarına ve indirimlere rağmen sanayiciler ve iş dünyası ne yazık ki toparlanamıyor. Daha fazla ihracat yaparak bir telafi imkanı olabilse de, küresel ekonomide ne yazık ki işler çok parlak görünmemektedir. İhracat yapma şansı olmayanlar için de bu süreç daha sancılı\" dedi.

Konkordato ilan eden firma sayısının 8 ayda 257\'ye ulaştığını söyleyen Esen, ihtiyacı olan-olmayan her firmanın konkordatoya başvurduğunu öne sürerek \"Bu durum piyasalara moral motivasyon açısından da olumsuz yansıyor. Ekonominin yapbozu kaldırmayacağı özellikle böyle hassas zamanlarda bilinmeli ve ona göre hareket edilmeli. Piyasadaki önemli göstergelerden biri de karşılıksız çek. Yasada, uygulamada yapılan birçok düzenlemeye rağmen verilerde yine olumsuz yönde artış devam etmekte. İlk 10 aylık dönemde karşılıksız çek tutarı İzmir\'de yüzde 85 artarken Türkiye\'de yüzde 50 artmış görünüyor. Karşılıksız işlem yapıldıktan sonra ödenme oranı ise sadece yüzde 20\'lerdedir. Rakamlar çok ciddi ve yetkilileri bu konuda göreve davet ediyoruz\" diye konuştu.

SEÇİMLERLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMEYE ELEŞTİRİ

Yerel seçimlerde aday olan oda ve birlik başkanlarına seçilemedikleri takdirde görevlerine dönme imkanı veren düzenlemeye Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu\'nun eklendiğini anlatan Başkan Salih Esen, şunları söyledi:

\"Konu ile ilgili TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu\'nun da uygun bulmadığına dair bir açıklaması olmuştu. Kesinlikle yasayı uygun bulmadığımızı, buraya hizmet amaçlı gelmiş olan bizlerin siyasi kararlarımızla devam etmemizin yanlış olduğu, particiliği bu kürsülere taşımanın her görüşteki üyeye verilecek hizmete zarar vereceği inancındayım. O nedenle, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yasayı onaylamaması hususundaki talebimizi iletmek isterim.\"

2019\'U \'İHRACAT ATAĞI YILI\' İLAN ETTİ

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise mecliste yaptığı konuşmada İzmir iş dünyası olarak 7 Kasım\'da TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği\'nin organizasyonu ile bir toplantıda buluştuklarını belirterek, bankalarla görüşmelerde bulunduklarını açıkladı. Toplantıda dile getirilen konular hakkında bilgi veren Yorgancılar, \"KDV alacağının vergi ve sigorta borçlarından düşülmesi, bankaların kredi kullanımında teminat olarak kabul edilmesi, kamuya iş yapan firmaların kamu alacaklarının bankalar tarafından kabul edilmesi, bazı sektörlere yapılan vergi indirimlerinin genişletilmesi konularını toplantıda görüştük. İşletmeler için çıkarılan konkordato dedikodularına bankalarca itibar edilmemesini istedik. Konkordatonun kötü niyetlilerce suistimal edilmemesi gerektiği dile getirildi\" diye konuştu.

İç piyasadaki daralma karşısında her zaman ihracatın bir çıkış kapısı olduğunu anlatan Başkan Yorgancılar, 2019 yılının \'ihracat atağı yılı\' olması gerektiğini vurguladı. İhracatın bugünden yarına olmayacağına dikkat çeken Yorgancılar, \"Özellikle ihracat noktasında ciddi desteklere ihtiyacımız olduğu bir gerçek. İşte bu noktada, TOBB öncülüğünde ihracat destek ofisleri 16 şehirde açıldı. Sizler de odamızdan ihracata verilen devlet destekleri hakkında bilgiyi Ekonomik İlişkiler Müdürlüğümüzden temin edebilirsiniz. Eximbank tarıma dayalı sektörlere 200 milyon dolar ek desteği 2018 sonuna kadar verecek. Yararlanmak isteyenler için iletmiş olalım\" dedi.

2019 değerlendirmesinde, Türkiye\'nin 190 ülke içinde, İş Yapma Kolaylığı Endeksi\'nde bir önceki yıla göre 17 basamak yükselerek 43\'üncü sırada yer aldığını açıklayan Ender Yorgancılar, alt endeksler bazında değerlendirildiğinde, Türkiye\'nin en çok kredi alma, inşaat izinlerinin alınması ve iflas çözüm işlemlerinde ilerleme sağladığını bildirdi. Yorgancılar, işverenlerin 12 ayı geçmeyen borçlarına 60 aya kadar uygun koşullarda taksitlendirme getirildiğini belirtti.

Başkan Yorgancılar konuşmasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, TOBB ile Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) iş birliğinde; \'Asya: Genişleyen Sınırlar\' temasıyla düzenlenen 32\'nci CACCI Konferansı\'nda \'En İyi Oda\' ödülüne layık görüldüklerini hatırlatarak, bu başarıya katkı sağlayan tüm oda çalışanları ve meclis üyelerine teşekkürlerini iletti.



FOTOĞRAFLI