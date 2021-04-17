Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli aşı gönüllüsü oluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısında Faz-1 klinik çalışması için gönüllü olacak. ODTÜ’den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi’nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi olan aşı DSÖ listesinde yer alıyor.

Bakan Varank, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz 1 aşamasına katılmak için Ankara Onkoloji Hastanesi’nde müşahade altına alındı.

Covid-19’a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısı için gönüllü olan Bakan Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sabah saatlerinde Ankara Onkoloji Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırma Merkezine geldi.

Bakan Varank’a Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ile Klinik Araştırma Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Halil Kara eşlik etti. Kan testleri, EKG dahil klinik parametreleri takip edilen Bakan Varank’a akşam saatlerinde ilk doz aşının uygulanacağı öğrenildi. Geceyi hastanede geçirecek olan Varank’ın yarın taburcu edilmesi bekleniyor.

Subkutan enjeksiyonu

Türkiye’de uygulamaya başlanan aşıların aksine VLP aşısı, subkutan enjeksiyonu yöntemiyle koldan kas içine değil deri altına yapılacak. Bakan Varank, 21 gün sonra ikinci doz aşıyı alacak.

ODTÜ’den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi’nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu geliştirilen VLP aşı adayının insan denemeleri, 18 artı 18’lik biri düşük diğeri yüksek doz olmak üzere iki gruba uygulanıyor. Her 2 grubun 6’sı plasebo. Yani, içinde aktif ya da etken bir madde bulunmayan enjeksiyonlardan oluşuyor.

Faz 2'si İngiliz varyantına uygun

Bakan Varank ve TÜBİTAK Başkanı Mandal dışındaki gönüllülerin isimleri gizli tutuluyor. Aşıyı uygulayan sağlık personeli de uygulanan kişideki enjeksiyonun içeriği hakkında bilgi sahibi olamıyor. Gürsel çiftinin inovatif aşı adayının Haziran’da Faz 2’ye, Ağustos’ta da Faz 3’e geçmesi bekleniyor. Yerli VLP aşı adayının Faz 2 çalışması, İngiliz varyantına göre hazırladı.

Dünyada sayılı, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek VLP teknolojisi ile geliştirilen aşı adayı, 30 Mart’ta da DSÖ’nün Covid-19 aşı adayları listesinde yer alarak dünyada bu türde klinik aşamaya geçen 4’üncü aşı adayı oldu.

VLP tipi aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak bir şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor.

Gürsel çiftinin geliştirdiği aşı adayının başka bir özelliği de diğer VLP aşılarından farkı olarak bu platformda virüsün 4 yapısal proteinini de aşı antijeni olarak kullanılıyor olması. Bu yönüyle dünyada klinik insan denemeleri fazına giren bir aşı adayı bulunmuyor. (DHA)