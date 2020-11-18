Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye'nin Otomobili'nde yerlilik oranı 2026'da yüzde 68'e çıkacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilde dünyada rekabetçi olacak çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu araçlar 2022'nin sonunda yola çıktığında yerlilik oranı yüzde 51 olacak. 2026 yılında yerlilik oranı yüzde 68 seviyelerine çıkacak" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2020 Ticaret Fuarı açılışında konuşan Varank, Türkiye'nin "gelecek vaat eden parlak girişimcilerinin, dünyanın dört bir yanından yatırımcılarla buluşacağını, yatırım sermayesi ile akıl sermayesinin bir araya geleceğini, yenilikçi işlerin ölçek kazanarak dünyaya açılma fırsatı yakalayabileceğini" ifade etti.

Varank, MÜSİAD EXPO'nun bir diğer sürprizinin de 'Türkiye'nin Otomobili' olduğunu belirterek, yurt içi ve yurt dışından gelecek katılımcılarım Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) standında epeyce vakit harcayacağını söyledi.

Varank, Türkiye'nin Otomobili'ne yönelik eleştirilere değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çokça gündeme getiriliyor, TBMM'de de son bütçe tartışmalarında muhalefet milletvekilleri sıkça gündeme getirdi. Şunu iddia ediyorlar: Bu arabanın birtakım parçaları yurt dışından getiriliyorsa bu nasıl yerli araç oluyor. Şunun farkında değiller. Dünyada rekabetçi bir ortam var. Bu otomobilin fikri mülkiyet hakları, mühendisliği, yönetici kararları tamamen Türkiye'ye ait. Biz burada yabancı bir ürünü getirip araca entegre etmemiz gerekiyorsa bundan asla çekinmeyiz. Çünkü biz dünyada rekabetçi olacak çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bunun gereği neyse onu da yapmaktan çekinmeyiz."

Varank, TOGG ile sürekli iletişim halinde olduklarını kaydederek, "Bu araçlar 2022'nin sonunda yola çıktığında yerlilik oranı yüzde 51 olacak. 2026 yılında yerlilik oranı yüzde 68 seviyelerine çıkacak" dedi.