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Bilim / Teknoloji

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türk ekibi beyaz kıtaya ulaştı

18 Şubat 2020 09:28

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