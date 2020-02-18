Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türk ekibi beyaz kıtaya ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferini gerçekleştiren Türk ekibinin beyaz kıtaya ulaştığını açıkladı.

Ekibin, Geçici Türk Bilim Kampı'nın konuşlandığı Horseshoe Adası’nda yaklaşık bir ay boyunca bilimsel çalışmalar yürüteceğini ifade eden Bakan Varank, “24 kişiden oluşan ekibimiz; yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında toplam 15 proje yürütecek” dedi.

Varank, 9 Şubat'ta yola çıkan 24 kişilik Türk ekibinin ilk durağının Brezilya'nın başkenti Sao Paulo olduğunu, buradan Şili'nin başkenti Santiago'ya geçen ekibin, ülkenin güneyindeki Punta Arenas kentine, ardından da Puerto Williams'a ulaştığını kaydetti.



Güney Yarımküre'de yerleşimin olduğu en son nokta niteliğindeki Puerto Williams'ta 3 gece konaklayan ekibin yaklaşık 2 saatlik uçak yolculuğuyla Antarktika'nın King George Adası'na vardığını aktaran Varank, şöyle devam etti:



"Kıtaya herhangi bir canlı organizma taşımamak için ekip uçaktan inerken ayaklarını dezenfektan suda temizleyerek karaya ayak bastı. Antarktika uçağında Belarus ve Bulgaristan'dan gelen 2 bilim insanıyla buluşan Türk ekibi, King George Adası açıklarında bulunan ve 30 gün boyunca çalışmalarını gerçekleştirecekleri Şili bayraklı Betanzos isimli araştırma gemisine helikopter ve zodyak botlarla geçti."

İlk fotoğraf ve görüntüler paylaşıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da Türk bilim insanlarının Antarktika'ya gidişine ilişkin bilgi, fotoğraf ve görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.



TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Doç. Dr. Burcu Özsoy, ekip olarak sağ salim kıtaya ulaştıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. Özsoy, "Daha önceki seferlerden elde ettiğimiz tecrübenin meyvelerini topluyoruz. Edindiğimiz hafızayla sorunsuz bir şekilde seferimize başladık. Yoğun bir çalışma planı bizi bekliyor. Antarktika'nın hava koşulları müsaade ettiği sürece çalışmalarımızı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.