Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: TOGG trafiğe çıktığında dünyanın yıldızı olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG ile beraber diğer küresel markaların da Türkiye’deki elektrikli araç yatırımlarının devam ettiğini kaydederek, "Emin olun TOGG, bu yıl sonunda trafiğe çıktığında sadece ülkemizin değil dünyanın da yıldızı olacak" dedi.

ATO Congresium’da gerçekleştirilen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı"nın açılış konuşmasını yapan Mustafa Varank, TOGG'un dünyanın yıldızı haline geleceğine inandığını belirterek, "Tabii fuar alanının yıldızının doğuştan elektrikli ve otonom aracımız TOGG olacağı aşikar. Ama emin olun TOGG , bu yıl sonunda trafiğe çıktığında sadece ülkemizin değil dünyanın da yıldızı olacak. Sıfır karbon emisyonuyla iklim değişikliğiyle mücadeledeki en önemli kazanımlarımızdan bir tanesi TOGG olacak" dedi.

"TOGG sektördeki yeşil dönüşümün de öncüsü olacak"

Bakan Varank, enerji başta olmak üzere kaynakların verimli kullanıldığı, israfın en aza indiği, atıkların geri kazanıldığı, karbon ayak izinin olmadığı bir yapıya dönüşümün olmazsa olmazları olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Bu konudaki kararlılığımızı Paris İklim Anlaşması’nı imzalayıp Mecliste bu anlaşmayı onaylayarak zaten gösterdik. Benzer şekilde Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum konusunda da gerekli tüm hazırlıkları sürdürüyoruz.

TOGG, sektördeki yeşil dönüşümün de öncüsü olacak. Gerek fabrikanın inşaatı gerekse aracın geliştirilmesi konusundaki çalışmalar planlandığı gibi tüm hızıyla devam ediyor."