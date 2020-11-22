Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Geliştirdiğimiz ürünlerle adeta savaş konseptleri değişmeye başladı

Kale Ar-Ge'nin geliştirdiği Kale Ar-Ge'nu test eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Savunma sanayisinde son dönemde elde ettiğimiz başarıları dünya medyası ve ülkeler konuşuyor. Geliştirdiğimiz ürünlerle adeta savaş konseptleri değişmeye başladı" açıklamasını yaptı.

Varank, yerli havacılık ve savunma şirketi Kale Havacılık ve Kale Ar-Ge'nin Tuzla'da bulunan tesislerinde devam eden projeleri inceleyerek, şirket tarafından geliştirilen yerli füze motorunun testini yaptı.

"Az evvel testini yaptık, sesini duyduk" diyen Varank, Türkiye'nin yerli ve katma değerli üretimiyle dünyada fark oluşturan ülkeler arasında yer almak istediğini belirtti.

Varank, "Savunma sanayisinde son dönemde elde ettiğimiz başarıları dünya medyası ve ülkeler konuşuyor. Bu kendi geliştirdiğimiz ürünlerle adeta savaş konseptleri değişmeye başladı. Tabii Kale'nin burada geliştirdiği ve inşallah yakın zamanda teslim edeceği bu motorlarla da ülkemizde çok büyük bir açığı kapatmış olacağız. Bİliyorsunuz Türkiye'ye gizli-açık ambargolar uygulanıyor. Bu manada da ambargoları yenecek bir ürünü bugün burada test etmiş olduk. Gerçekten gururluyuz" dedi.