Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: CHP vatandaşın gözünü boyayan işler yapar, bir manada kandırmaya çalışır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Samsun'da Havza mekanik otoparkının temel atma töreninde, CHP'nin vatandaşların sadece gözünü boyayan işlere imza attığını belirterek, "Onları bir manada kandırmaya çalışır. Bizim hizmet anlayışımız da vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmeye çalışıyor" dedi.

Samsun'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 340 araçlık Havza mekanik otoparkının temel atma törenini gerçekleştirdi.



Törende konuşan Bakan Varank, "Samsun’u hak ettiği yatırımlara ve layık olduğu hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda göz boyama yoktur. Eğer yerin altına hizmet yapmamız gerekiyorsa bizim belediyelerimiz yerin altına da hizmet eder. Yeter ki vatandaşlarımızın problemleri çözülsün.



CHP’de bunu göremezsiniz. CHP sadece vatandaşın gözünü boyayacak işlere imza atar ve onları bir manada kandırmaya çalışır. Biz hizmet anlayışımızda vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz" dedi. (DHA)