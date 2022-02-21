Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Avrupa ülkeleri Türkiye'den İHA alabilmek için sıraya girdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla (İHA)dünyanın gündeminde olduğunu belirterek, "Şu anda birçok Avrupa ülkesi de dâhil ülkeler Türkiye'den insansız hava aracı satın alabilmek için adeta sıraya girmiş durumda" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Niğde'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ömer Halisdemir Üniversitesi Yeşil Enerji Evi ve Silisyum Saflaştırma Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'de güneş paneli üretiminde, silisyum saflaştırılması dışındaki süreçlerin yerli ve milli imkanlarla yapılabildiğini söyledi. Bakan Varank, silisyum konusunun ise işin kritik bir parçası olduğunu, buradaki dışa bağımlılığı çözmeden sektörde istenilen atılımı yapmanın da kolay olmadığını vurguladı. Bakan Varank, "Kurulan sistem sayesinde ülkemizde ilk kez endüstriyel boyutta tek kristal silisyum ingot külçe üretimi yapıldı. Böylece silisyumun saflaştırılması safhasında yaşanan milli teknoloji eksikliği büyük ölçüde giderildi. Bu potansiyeli gören özel sektör temsilcileri hemen teknolojiyle ilgilenmeye başladı. Kalyon grubunun silisyum alanında yapacağı yatırım için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin bilgi birikimine başvurması bunun en somut göstergesi. Yapılan ön görüşmeler neticesinde bir iyi niyet protokolünün hazırlanarak imza aşamasına gelindiğini biliyorum. İnşallah yakın zamanda bu iş hayata geçer" diye konuştu.

"Dünyanın gündeminde İHA'lar ve SİHA'lar alanında Türkiye bulunuyor"

Gerek Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına uyum politikaları gerekse Paris İklim Anlaşması'nın yükümlülükleri dolayısıyla ekonominin yeşil dönüşümünün artık bir zorunluluk haline geldiğini anımsatan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de zaten tüm kalkınma politikalarımızın merkezine yeşil dönüşümü dahil ediyoruz. Şahsen, KOP idaremiz tarafından desteklenen ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yürütülen bu inovatif projelerin hem bölgenin hem de ülkemizin bu alandaki iddiasını perçinleyeceğine, Niğde'nin bu alanda Türkiye'ye liderlik edebileceğine yürekten inanıyorum. Yeter ki doğru zamanda doğru alanlarda çalışmaya devam edelim. İşte şu anda tüm dünyanın gündeminde İHA'lar ve SİHA'lar alanında Türkiye bulunuyor. Şu anda birçok Avrupa ülkesi de dahil ülkeler Türkiye'den insansız hava aracı satın alabilmek için adeta sıraya girmiş durumda. Peki bunu biz nasıl başardık. Elbette genç ve yetenekli mühendislerimizin doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapması sayesinde kazandık. İşte ben inanıyorum ki burada gördüğümüz pırıl pırıl gençlerimiz bunun gibi hem savunma sanayi alanında hem de sivil sektör alanında bizimle çalışacaklar. Türkiye'yi sadece teknolojiyi kullanabilin değil teknolojiyi geliştirip üretebilen ve dünyaya satabilen ülke yolunda bizimle yürüyecekler. Ve biz de bu gençlerimizin sayesinde çığır açıp teknolojide Türkiye'yi çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Buradaki gençlerimizin gözünde bu ışığı görüyorum." (DHA)