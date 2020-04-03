Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan aşı açıklaması: Araştırmacılarımızdan 9 ay gibi kısa sürede netice alacağımız şeylere odaklanmalarını istedik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli solunum cihazı ve aşı çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "7 tane aşı, 7 ilaç, 14 projemiz var. Biz araştırmacılarımızdan 9 ay gibi kısa sürede netice alacağımız şeylere odaklanalım dedik. Bir portal da oluşturduk, bilim insanlarımızın yaptığı çalışmalar burada yayınlanıyor" dedi.

Varank NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "14 araştırmacıdan 18 milyon liralık bir talep var. Biz bu fonu da araştırmacılara sağlıyoruz. Biz onlara önünüzde hiçbir engel yol dedik. Yeter ki bilim insanlarımız sonuç alsınlar." diye konuştu.

Varank, "Yerli solunum cihazı ile ilgili 15 Nisan'dan itibaren teslim etmek gibi bir plan var. Ev tipi ya da taşınabilir solunum cihazları da var. Türkiye'de yine bunlara da destek verdiğimiz girişimciler var. Özellikle maske konusunda ben araştırma yaptım gelen şikayetler üzerine, Türkiye'de şu an 25 milyon maske üretebilecek kadar kumaş üretimi var. Peki bu şikayetler nereden geliyor, fırsatçılardan geliyor. Şu an sağlık çalışanlarımız adına hiç bir sorun yok. Fırsatçılık yapan 198 firmaya da 10 milyonun üzerinde ceza kesildi." ifadesini kullandı.

Varank'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Temel ihtiyaç maddelerinin üretimi asla durmayacak. İşletmelerin ayakta kalabilmesi için tedbirlerimizi aldık."

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