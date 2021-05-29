Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı: Astronot adaylarının seçimi yakında başlayacak, 2028'de Ay'a yumuşak iniş hedefliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Astronot adaylarımızın seçimine yakın bir vakitte başlamayı planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen 1. Uzay Ekonomisi, Uzay Hukuku ve Uzay Bilimleri Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada Milli Uzay Programı'na ilişkin bilgi verdi.

Kacır, 2023'te milli ve özgün teknolojiler kullanılarak Ay ile teması gerçekleştirmeyi, 2028'de Ay'a yumuşak iniş yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Mehmet Fatih Kacır, "Programımızdaki bir diğer önemli adım ilk Türk astronotumuzu bir bilim misyonu çerçevesinde uzaya göndermek olacak. Astronot adaylarımızın seçimine yakın bir vakitte başlamayı planlıyoruz" dedi.

Aynı sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise "Bu yolculuk Türkiye'nin yolculuğu" ifadelerini kullandı.