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Ekonomi

Şubat ayında sanayi üretimi yüzde 4,9 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, bu yılın şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 arttı

08 Nisan 2014 17:40

Takvim etkisinden arındırılmış  sanayi üretim endeksi, bu yılın şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmışsanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hesaplamada, şubat ayında, bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde ise değişim olmadı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre 0,1 azalırken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 11, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 5,2 arttı.

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