Sanayi üretimi yüzde 10.2 arttı

Sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış hali ile yıllık yüzde 10.2, aylık ise yüzde 1.1 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4, imalat sanayi sektörü endeksi %11 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,5 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı.