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Ekonomi

Sanayi üretimi yıllık yüzde 9.9 arttı, aylık yüzde 0.2 azaldı

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Nisan (DHA) – Türkiye'de ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi, Şubat ayında yıllık bazda yüzde 9

16 Nisan 2018 13:09

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Nisan (DHA) – Türkiye\'de ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi, Şubat ayında yıllık bazda yüzde 9.9 arttı, aylık bazda yüzde 0.2 azaldı. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10.4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.3 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.2 azaldı
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1.1 azaldı. (Grafik-Tablo)

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