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Ekonomi

Sanayi üretimi Temmuz'da yıllık yüzde 5.6 arttı (2)

(Ayrıntılar ve grafik eklendi) İstanbul, 17 Eylül (DHA) – Türkiye’nin sanayi üretimi Temmuz ayında yıllık yüzde 5

17 Eylül 2018 13:14

(Ayrıntılar ve grafik eklendi)
İstanbul, 17 Eylül (DHA) – Türkiye’nin sanayi üretimi Temmuz ayında yıllık yüzde 5.6, aylık yüzde 3.5 arttı.
Türkiye Resmi İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.6 ve elektrik, az, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.0 arttı.
Verilere göre, sanayini alt sektörleri incelendiğinde, Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.9  ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2.2 arttı (Grafik)

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