T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sanayi üretimi son 2 yılın en düşüğünde

TÜİK, Ocak ayı sanayi üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azalarak son 2 yılın en düşük verisini açıkladı

09 Mart 2015 13:35

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1.4 azaldı.

Ocak ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7.4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.4 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.1 arttı.

TÜİK verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.2 azaldı.

DHA'nın haberine göre, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 11.5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.4 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.9 arttı.

ETİKETLER

sanayiüretimgerileditüik

İlgili Haberler

Sanayi üretiminde son bir yılın en sert düşüşü!

Ekim ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi beklentilerin üstüne çıkarak 18, düştü. Böylece aylık bazda son 1 yılın en sert düşüşü yaşandı

'Türkiye ekonomisi sanayiden uzaklaşıp inşaata yöneldi'

'Sanayide Enflasyon' araştırmasına göre, konut fiyatlarındaki enflasyon, sanayi ürünlerindeki enflasyonun 5 puan önünde seyrediyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24