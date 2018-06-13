T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sanayi üretimi Nisan'da aylık yüzde 0.9, yıllık yüzde 6.2 arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran (DHA) – Türkiye'de ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi, Nisan ayında, aylık bazda yüzde 0

13 Haziran 2018 13:11

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran (DHA) – Türkiye\'de ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi, Nisan ayında, aylık bazda yüzde 0.9, yıllık bazda yüzde 6.2 arttı. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre; Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3.8 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0.6 arttı. (Grafik-Tablo)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirHaziran DHATürkiyeNisanKurumu TÜİKSanayininGrafikTablo
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24