Sanayi üretim rakamları Şubat'ta beklentinin üzerinde artış sağladı

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmışsanayi üretimi bir önceki aya göre %1,7 arttı



Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2015 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %5,8, imalat sanayi sektörü endeksi %1,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 arttı.



Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,0 arttı



Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2015 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %0,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,2 arttı.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında en yüksek artış dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti



Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2015 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %6,6 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayiinde en yüksek artış temel eczacılık ürünlerinin imalatında gerçekleşti



İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2015 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %10,0 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, %8,1 ile mobilya imalatı ve %7,2 ile elektrikli teçhizat imalatı takip etti.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayiinde en yüksek düşüş diğer ulaşım araçları imalatında gerçekleşti



İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2015 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en yüksek düşüş %11,7 ile diğer ulaşım araçları imalatında gerçekleşti. Bu düşüşü, %10,0 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve %4,9 ile tütün ürünleri imalatı takip etti.