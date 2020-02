Sanayi sitesinin 'Eylem Usta'sı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesi sanayi sitesinde evli 2 çocuk annesi Eylem Kuşçu (33), eşi Selçuk Kuşçu\'nun yanında 6 yıldır oto boyacılığı yapıyor. İlçede \'Eylem Usta\' olarak tanınan Kuşçu, ilk günlerde baskı altında kaldığını belirterek, \"Çok çektiğim zorluklar oldu. Bana \'yapamazsın\' dediler ben hırs yaptım. \'Bu işi yapacağım\' dedim ve yaptım\" dedi.

Lüleburgaz\'da Azra (5) ve Buluthan (16) adında iki çocuğu bulunan Eylem Kuşçu, televizyonda bir kadının otomobil lastik tamirciliği yaptığını görünce, oto boyacılığı yapan eşi Selçuk Kuşçu\'ya (42), kendisinin de çalışmak istediğini söyledi. Selçuk Kuşçu, kendi işyerinin yanında eşine bir otomobil yıkama dükkanı açarak çalışma hayatını atılmasını sağladı ancak işleri iyi gitmeyince, dükkanı kapatmak zorunda kaldı. İşsiz kalıp evine dönen Eylem Kuşçu, 6 yıl önce bu kez eşinin yanında oto boyacılığı yapmaya başladı. Çırak olarak başladığı işi eşinin de desteğiyle kısa sürede öğrenen Eylem Kuşçu, aradan geçen yıllarda iyi bir oto boya ustası oldu. Gelen otomobilleri büyük bir ustalıkla boyayarak Kuşçu, bir süre sonra sanayide tercih edilen boya ustaları arasına girmeyi başardı.

Bu sırada kızı Azra\'yı dünyaya getiren Kuşçu, yine işine devam etti. Uzunköprü\'de \'Eylem Usta\' olarak tanınan Kuşçu, eşinin işyerine aradığı çırağı bulamayınca kendisine çalışma teklif ettiğini belirterek, \"Eşimin işleri çok sıkışıktı ve borcumuz da vardı. Tabii nasıl yardım edeyim derken, eşim bir gün bana, \'yardım eder misin?\' diyerek yanında çalışmam için iş teklifinde bulundu. İş teklifini düşünmeden kabul ettim. Önce zımpara yaparak işe başladım. Ardından bantlama gibi basit işler derken sonra otomobillere astar boya yaptım. İşi öğrendiğimi gören eşim boya yapma işini bana verdi. Şu anda bir boyacı ustasının yaptığı tüm işleri tek başıma yapıyorum. Yaklaşık 6 yıldır, usta boyacı olarak profesyonel şekilde işimi yapıyorum\" dedi.

\'ÇOK TEPKİ ALDIM PES ETMEDİM BAŞARDIM\'

İlk zamanlar sanayi esnafından ve boyacılardan olumsuz tepkiler aldığını ancak pes etmediğini anlatan Kuşçu, \"Bu işe başladığımda toplum baskısı oldu. İnsanlar çalıştığımı görünce bana destek vermeye başladı. Benim de hep tereddütlerim oldu ama ailem bana destek verdi. Buradan kadınlara toplum baskısına aldırış etmeyin, diyorum. Hiçbir şeyi kafanıza takmayın, mücadele edin. Ben pes etmedim, siz de pes etmeyin. Çok çektiğim zorluklarım oldu. Zaten erkek işi güç, kuvvet ilgilendiren bir iş. Ama bana \'yapamazsın\' dediler ben hırs yaptım. \'Ben bu işi yapacağım\' dedim ve yaptım. Yapamazsın diyenlere yaptığımı kanıtladım. Bu işi çok seviyorum ve vazgeçemiyorum. Kızımızı sanayide büyüttük. Şu an ana sınıfına gidiyor. Azra ile zor oldu ama hem ev işi hem yemek yaptım, hem de aslanlar gibi arabaları gelip boyadım\" diye konuştu.

\'ÇIRAK BULAMADIM \'

Uzunköprü Sanayi Sitesi\'nde 20 yıldır oto boyacılığı yapan Selçuk Kuşçu, çırak bulamadığı için eşine yanında çalışması teklifinde bulunduğunu söyledi. Eşinin işi öğrenip iyi bir usta olduğunu anlatan Selçuk Kuşçu, \"İşlerimin yoğunluğundan dolayı çırak aramaya başladım. Çırak bulamadığım için kendisine 6 yıl önce yanımda çalışması için iş teklifinde bulundum. O da kabul etti. Önce zımpara işi, bant çekme derken işi öğrendi. Usta boyacı oldu. Her konuda iyi bir usta oldu. Eşim benim gibi araba boyayabiliyor. Sanayide ustalar beni tebrik ediyor. Normalde erkeklerin olduğu ortamda olmaması gerekiyor ama hayat şartların dan dolayı mecburiyetten yanıma aldım. Eylem kendi müşterilerini oluşturdu. Aranan ustalar arasında yerini aldı. İş yerinde olduğu gibi evde de hayatı paylaşıyoruz. Birimiz yemek yaparken diğerimiz temizlik yapıyor\" dedi.

