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Sanayi sitesinde yangın;itfaiye eri ve işyeri sahibi yaralandı

İbrahim AKTÜRK -Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) Başakşehir'de bir sanayi sitesindeki karton deposunda yangın çıktı

13 Ocak 2018 19:34

İbrahim AKTÜRK -Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) Başakşehir\'de bir sanayi sitesindeki karton deposunda yangın çıktı. Çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri ile bir iş yeri çalışanı yaralandı. 

Başakşehir\'de Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi\'ndeki (AYKOSAN) bir iş yerinde yangın çıktı.Saat 14.00 sıralarında 6F Blok\'ta bulunan karton koli deposunda çıkan yangın karton kolilerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine, sanayi sitesinde çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında, itfaiye eri Bülent Yiğitoğlu dükkanın asma katında dengesini kaybederek alt kata düşerek işyerinin sahibi Tansel Yelkenci ise dükkanın kırılan cam parçalarının başına düşmesi sonucu yaralandı. Yaralanan itfaiye eri ile işyeri sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sanayi sitesinde çalışanlar, yangını görünce ilk önce müdahale etmeye çalıştıklarını ancak büyümesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdiklerini söyledi. Kısa sürede söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(FOTOĞRAF)

 

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