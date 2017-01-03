Sanayi bölgesinde 5 günlük elektrik kesintisinin faturası 300 milyon Euro!

29 Aralık’tan bu yana yaşanan elektrik kesintileri özellikle İstanbul’un doğusundaki Kocaeli-Gebze sanayi bölgelerini vurdu. Bu bölgelerde yer alan otomotiv yan sanayi firmalarının 5 gün peş peşe üretim yapamamasının faturası şimdiden 300 milyon Euro’yu aştı.

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca Kocaeli-Gebze bölgesinde beş gündür yaşanan elektrik kesintileri konusunda açıklamalarda bulundu. Son dönemde yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı en çok etkilenen bölgelerin başında İstanbul’un doğusunda ve Kocaeli’nin batısında bulunan Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) geldiğini kaydeden Kanca, özellikle otomotiv sanayinin kalbinin attığı Gebze’deki TOSB Otomotiv Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimin durma noktasına geldiğini belirtti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kanca şu açıklamayı yaptı:



“29 Aralık 2016 Perşembe gününden bu yana tam 5 gündür yaşanan kesinti nedeniyle Gebze bölgesinde yer alan 120 civarındaki üyemiz, 5 gün peş peşe üretim yapamadığı için otomotiv ana sanayi firmalarına ürün tedarik edememekte; bu durum ana sanayi firmalarımızın da kısa zaman içinde üretimlerinin durmasına zemin hazırlamakta. Gebze Bölgesi’nde 16 civarında OSB ve bu OSB’lerde yüzlerce üretici firma yer almakta… Bizim faaliyet gösterdiğimiz TOSB da bu bölgelerden yalnızca biri. TOSB’da, yurtiçi ve yurt dışındaki araç üreticilerine parça tedariki yapan 80 tane fabrika var. Bu fabrikalar, 29 Aralık 2016 Perşembe sabah saat 04.00’den itibaren elektriksiz durumda. İşçilerimiz makinelerin başında bekliyor. Fakat elektrik olmadığı için üretim yapamıyoruz. Üretim yapamamak ciddi bir problem.”

Kayıp hızla artıyor

Türkiye’nin uzun yıllardır ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörünün elektrik kesintilerinden dolayı zor durumda kaldığını aktaran Kanca, “Bunun sonucunda sadece Gebze bölgesindeki otomotiv tedarik sanayi firmalarının 300 milyon Euro’nun üzerinde bir kaybı söz konusu ve bu kayıp her geçen saat artmakta” dedi.

Kanca bir diğer önemli problemin ise stoklarda yaşandığını ve ara stokların bittiğini de ifade ederek şu uyarıda bulundu:

“Çünkü biz otomotiv sektöründe saatlik çalışıyoruz . Yani şu anda ürettiğimizi 1 saat sonra müşterimize vermek zorundayız. Ne yazık ki şu an elimizde ürün kalmadı. Bizim ürettiğimiz parçalarla çalışan, dünyaya otomobil ihraç eden Türkiye’nin büyük araç üreticileri var. Bu nedenle Türkiye’nin araç üreten, ihracat şampiyonu büyük firmaları durmak zorunda kalacak.” Kanca’nın bu açıklamasının ardından dün bölgeye öğleden sonra elektrik gelirken, şirketler 5 gündür gelip gittiğini ancak tam anlamıyla sonlanmadığını da belirtiyor.

Ford Otosan: Devam ederse üretim durur



Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Kocaeli fabrikalarında üretimin yılbaşı öncesi elektrik kesintileri nedeniyle dur kalk devam ettiğini belirterek, “Yılbaşı öncesinde elektrik kesintileri nedeniyle 3 milyon Euro’nun üzerinde bir kaybımız oldu. Bugün kesinti bizde ve bize parça tedarik eden yan sanayi firmalarımızda yok. Ancak sabah 7’den öğlen 1’e kadar Gebze’deki Organize Sanayi Bölgeleri’nde elektrik yoktu. Eğer bu bölgede elektrik kesintileri devam ederse, bizde de üretim durur” diye konuştu.

OSD: Ana sanayiye etkisi limitli

Otomotiv Sanayi Derneği’nden (OSD) dün elektrik kesintilerine ilişkin şu açıklama yapıldı: “İstanbul ve çevresinde geçtiğimiz hafta sonuna doğru başlayan ve aralıklı olarak devam etmekte olan elektrik kesintilerinin ana sanayiye etkisi limitli olmuş, ilk aşamada ağırlıklı olarak tedarik sanayini etkilemiştir. Mevcut durum çerçevesinde derneğimiz konuyu ilgili Bakanlıklara aktarmış ve desteklerini rica etmiştir. Konuya hızla müdahale edilerek kademeli olarak tedarik sanayi şirketlerinin faaliyet gösterdiği bölgelere elektrik verilmeye başlanmıştır. Bugün (dün) itibariyle ana sanayimizde ciddi seviyede bir üretim kaybı söz konusu olmamakla birlikte bütün temennimiz elektrik kesintilerinin sonlanması ile tedarik sanayinin üretime devam edebilmesi ve böylece ana sanayinin üretiminin etkilenmemesidir.”

Kesinti uyarısı





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul ve çevresindeki elektrik kesintilerine yönelik çalışmaları yerinde incelerken, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İstanbul’da dağıtım şebekelerinin durumunu da yerinde denetledik. Anadolu Yakası’ndaki çalışmalarla ilgili AYEDAŞ ekiplerinden bilgi aldık. Sonra BEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne geçerek bu kez Avrupa Yakası’ndaki çalışmaları inceledik. Eksiklikler konusunda ciddi uyarılarda bulunduk. Vatandaşlarımızın enerjisinde kesinti olmaması için tüm ekiplerimiz 7/24 aralıksız çalışmaya devam ediyor.”