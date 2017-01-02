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Yaşam

Enerji Bakanlığı: Organize sanayi bölgelerine elektrik verildi

Üç bölgede binlerce iş yerinde üretim durmuş, işçiler evlerine gönderilmişti

02 Ocak 2017 23:05

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Marmara bölgesinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin, "2 hattımızda arızalar giderilmiştir. Organize sanayi bölgelerine elektrik verildi" açıklamasını yaptı.

Marmara Bölgesi'ndeki organize sanayi bölgelerinde cuma gününden bu yana elektrik sıkıntısı yaşanıyordu. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde cuma günü kesilen elektrikler, pazar günü kısa bir süreliğine gelmişti. Yeni yılın ilk çalışma gününde de kesik olan elektrikler nedeniyle İkitelli, Çerkezköy ve Gebze'deki organize sanayi bölgelerinde binlerce işyerinde üretim durmuş, işçiler evlerine gönderilmişti

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