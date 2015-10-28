Sanayi Bakanı Işık: İlk yerli otomobili 5 milyona sattım

‘Yerli otomobilin’ satış işlemiyle ilgili konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “İlk otomobili sattım. Gebze'de hayırsever bir iş adamımız ilk otomobili almak istediğini söyledi. 5 milyona sattım. Ama bunun karşılığında da hayırsever iş adamımız Gebze'ye 5 milyon değerinde bir okul yapıp bağışlayacak” dedi.

Bakan Işık, TRT Haberde katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Hürriyet’te yer alan habere göre; yerli otomobil projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Işık, yerli otomobilin prototipine çok ciddi ilgi olduğunu söyledi. Işık, "Her gittiğimiz yerde, 'İlk arabayı ben almak istiyorum, kesinlikle alacağım, biz arkadaş grubu olarak alacağız, şirketteki tüm arabaları yenilerim' gibi tepkilerle karşılaşıyoruz.

Bir anekdot paylaşayım, ilk otomobili sattım. Gebze'de hayırsever bir iş adamımız ilk otomobili almak istediğini söyledi. 'Olur ama pahalı olur' dedim, 5 milyona sattım ilk otomobili. Şartımız şu Cumhurbaşkanımızdan farklı bir talimat gelmezse Gebzeli hayırsever iş adamına ilk üretilen aracı vereceğiz. Ama bunun karşılığında da hayırsever iş adamımız Gebze'ye 5 milyon değerinde bir okul yapıp bağışlayacak" diye konuştu.

Işık, yerli otomobilin yakıt tasarrufu açısından çok ciddi bir avantaj sağlayacağına dikkati çekerek, İstanbul'da yaşayan bir kişinin günde 2-2,5 liralık, ayda ise 40-60 liralık şarj maliyetiyle dolaşabileceğini belirtti. Şehir dışına çıkılması halinde aracın arkasındaki jeneratörün devreye gireceğine değinen Işık, 100 kilometrede içten yanmalı arabalarda en az 5 litre yakarken, yerli otomobilde 2 litrelik yakıt kullanılacağını belirtti. Işık, yerli otomobil projesiyle Türkiye'nin yakıtta dışa bağımlılığının azalacağını ifade etti.

“Bunlar devşirme kafalı adamlar”

Vatandaşın projeye gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade eden Işık, şunları kaydetti: "Türkiye'nin sanayileşmesiyle ilgili her dönemde milli duruş karşıtı bir yapı var, onların derdi, zoru bu işleri, yerli otomobili itibarsızlaştırmak. Bunlar işte hemen manşet attılar 'çakma cadillac, devşirme otomobil.' Bunlar devşirme kafalı adamlar, Türkiye'nin bugüne kadar yerli üretimine yönelik hiç hayırlı cümle kullanmadılar. Bunları hiç dikkate almıyoruz çünkü iyi niyetli eleştiri yapmıyorlar. Bir de paralel ihanet şebekesi gibi bazı odaklar, AK Parti ne yapıyorsa karşı çıkacağız, böyle bir anlayış var. Buna da itibar etmiyoruz. Ama samimiyetle iyi niyetle bu projenin eksiğini söyleyen eleştirileri de dikkatle takip ediyoruz, talimat verdim bakanlığımızda iki üç kişilik ekip eleştirileri değerlendirmeye alıyor."