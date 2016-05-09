Sanayi Bakanı Işık: Türkiye'nin geliştirdiği elektrikli otomobil projesi Tesla'dan çok daha iyi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TÜBİTAK’la birlikte üzerinde çalıştıkları menzili artırılmış elektrikli otomobil projesinin Tesla’nın 1 haftada 400 bin adet sipariş alan modelinden daha iyi ve iddialı olacağını belirtti. Işık, “Tesla şarj istasyonları kurarken, biz menzil uzatıcı motor sayesinde şarj istasyonunu içine koyuyoruz. Ayrıca kullandığımız yazılımlarla araçlarımız Tesla’dan daha güvenli olacak. Çok daha iyiyiz” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TÜBİTAK’ın geliştirdiği ve Türkiye’de büyük tartışma yaratan yerli otomobil projesiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı, otomobilin yenilenen tasarımlarını gösterdi.

TÜBİTAK MAM’da yaptığı özel toplantıda dünyada yaşanan iki gelişmenin elektrikli otomobil projesinde doğru yolda olduklarını gösterdiğini söyleyen Bakan Işık, “Volkswagen’in emisyon skandalı, elektrikli otomobil teknolojisini seçimizi doğruladı. Tesla’nın yeni elektrikli modelinin piyasaya çıkmadan bir haftada 400 bin adetin üzerinde sipariş alması önemli bir başarı. Tesla örneği işimizi kolaylaştırdı” dedi. Otomotivde geleceğin teknoloji, elektrikli ve otonom, yani sürücüsüz araçlarda olduğunu ifade eden Bakan Fikri Işık, Tesla’nın bu alanda önemli bir boşluğu doldurduğunu, devlerin yapamadığını gerçekleştirdiğini kaydetti. Işık­, “Ama herhalde bir şirketin yaptığından daha iyisini bir devlet yapacaktır” yorumunu da ekledi.

300 kilo değiliz

Google, Apple gibi teknoloji firmalarının da otomobil için çalışmalar yaptıklarına değinen Bakan Işık, şöyle devam etti: “Dünya devi otomotiv firmaları, büyük fabrika yatırımları ve uzun dönemli üretim planları nedeniyle kolay manevra yapamıyor. 300 kiloluk bir adamla 60 kiloluk bir adam aynı çevikliğe sahip değil. Otomotiv şirketleri 300 kiloluk adamlar gibi. Yeni teknolojilere hızlı geçme şansları yok. Biz ise 60 kiloluk bir adam gibi çeviğiz, hızlı hareket edebiliyoruz. Geleceği şekillendirme, geliştirme şansına sahibiz. İşte TÜBİTAK’ta yaptığımız bu, geleceğin teknolojilerini geliştirmek.” Işık, Türk otomobil projesinin sadece bir araç üretme işi olmadığını, esas çıktısının Türkiye’nin hayatın her alanına dokunacak yeni projeler geliştirmesi olacağını söylüyor. 2019’da yola çıkacak olan yerli otomobil için iddialı açıklamalar yapan Işık, Türkiye’nin otomobilinin Tesla’dan daha iyi ve iddialı olacağını söyledi.

En güvenli otomobil

Yerli otomobildeki pek çok özelliğin Tesla’da bulunmadığını ifade eden Işık, “Tesla şarj istasyonları kurarken, biz menzil uzatıcı motor sayesinde şarj istasyonunu içine koyuyoruz. Onların yolda tehlikesi var bizim yok.” şeklinde konuştu. Ayrıca bugünotomotiv sektöründe, özellikle de elektrikli araçlarda kullanılan yazılımların, “dışarıdan üçüncü şahıslar” tarafından müdahalelere açık göründüğünü, en büyük korkunun “araçların hacklenmesi” olduğunu kaydeden Işık, TÜBİTAK’ın, özellikle savunma sanayi için geliştirdiği yazılımların bulunduğuna dikkat çekti. Bakan Işık, “Bizim savunma sanayinden elde ettiğimiz deneyimler bu yüzden önemli. Bizim yazılımlarımız, dışarıdan müdahaleye karşı korumalı olacak. Bu nedenle bizim araçlarımız, Tesla’dan bile daha güvenli olacak. Bu yüzden bile, işbirliği teklifleri gelebilir” diye konuştu.



Motor yerli olacak

Bu projenin, sadece bir otomobil oluşturma değil, teknoloji üretme çabası olduğunu da tekrarlayan Bakan Fikri Işık, şöyle devam etti: “Dünyanın en büyük batarya firmalarından biri, bizimle ortak üretim için teklif getirdi. Bosch ile de zaten bu projede işbirliğini başlattık. Onlar da bu projeden heyecan duyuyor. 2018 yılının sonuna kadar ‘menzil uzatıcı’ konvansiyonel motoru, fikri mülkiyet hakları bize ait olmak şartıyla, yerli üretmek istiyoruz. Bunun için de görüştüğümüz firma var. Bir tür jeneratör görevi görecek 1.0 lt’lik iki silindirli benzinli motor, yüzde 35 gibi yüksek verimle çalışacak.”

Babayiğit adayları arasında Fiat da var

İsveçli Saab’dan alınan platformla yerli otomobil projesinde çalışmalarını sürdüren TÜBİTAK, otomotiv ve teknoloji devlerinin de ilgisini çekti. Son dönemde pek çok teklif aldıklarını belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “Bugün Google otomotiv teknolojisi konusunda önemli atılım içinde. Tüm otomotiv devleri de işbirliği için sırada bekliyor. Biz de Google gibiyiz. Elimizde teknolojiler var. Teklifler alıyoruz” dedi.

TÜBİTAK’ın yerli otomobil projesiyle Google ve Tesla gibi devlerin rakibi olacağını belirten Işık, bu konuda, özellikle savunma sanayinde geliştirilmiş teknolojiler bulunduğunu, bunları otomobile aktararak üstünlük sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Bakan Işık, “Google bugün otomotiv teknolojisi konusunda önemli atılım yaptı. Ancak elinde otomotiv üretim tesisi yok. Tüm otomotiv devleri, işbirliği için sırada bekliyor. Sonuçta bizim de elimizde önemli teknolojiler var. Sadece teknolojiyi geliştirip aracı oluşturacağız. Aracın üretimi için babayiğit gerekiyor. Bu konuda son 2 aydır oldukça yoğun talep var” ifadesini kullandı. Yakında bu konuda önemli sürprizleri olacağının altını çizen Işık, “Fiat ve Google gibi bir işbirliği mi olacak?” sorumuza, “Aynen, biz üretici olmayacağız. TÜBİTAK teknolojileri ve aracı geliştirecek. Bir babayiğit de bu aracı üretecek. Yakında bu konuda önemli sürprizlerimiz olacak” yanıtını verdi. Bakan Işık, “Adaylar arasında Fiat da var mı?” sorumuzu ise Işık gülerek kafasıyla “Evet” cevabını verirken, TÜBİTAK yetkilileri de, Fiat Chrysler grubunun Türk otomobilini üretmek için istekli olduğu bilgisini paylaştı. Otomobilin üretimi için önceliklerinin yerli firmalardan oluşan bir konsorsiyum olabileceğini de vurgulayan Işık, “Ancak her türlü teklife açığız. Elbette Türkiye’de üretim şartımız öncelikli. TÜBİTAK, bu otomobilin üretimi için lisans verecek. Böylelikle de, yeni projeleri için kaynak sağlamış olacak” dedi.

Tasarımda Türk imzası var ama...

Aracın tasarımını 2017 sonuna kadar değiştirmiş olacaklarını, bunun için çalışmalara başladıklarını anlatan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, bunun için yurtdışında profesyonel olarak çalışan Uğur Şahin, Uğur İpek gibi Türk tasarımcıların yanı sıra İtalyan ve İsveçli firmalarla da işbirliği yaptıklarının altını çizdi. Nitekim TÜBİTAK, şimdiden bu araç için iki farklı tasarım konsepti ortaya çıkarmış. Uğur İpek, son olarak yaptığı uçak iç mekanı tasarımıyla dünyada adından söz ettirirken, Uğur Şahin ünlü markalar için ortaya çıkarttığı özel projelerle adından söz ettiriyor. Araçtan 30-40 adetlik test filosu oluşturulacak ve bu araçların üretimi de TÜBİTAK’ta kurulacak bantlarda yapılacak. Bakan Işık, aracın platformunda da değişiklikler yapacaklarının altını çizerken, seri üretimini gerçekleştirecek girişimcinin, bundan sonraki değişiklikleri istediği gibi uygulayabileceğini kaydetti. Işık, nihai tasarım konusunda ise, “Biz tasarımları her ihtimale karşı yapıyoruz ama tabii ki projeyi alan üretici nihai haline karar verecek” açıklamasını yaptı.

Niye Saab’tan platform alındı

SAAB’ın 9-3 platformunu almalarının kendilerine en az 4-5 yıl ve birçok uluslararası testi geçmek anlamında önemli avantaj yarattığını kaydeden Fikri Işık, “Düşünsenize biz yeni teknolojileri geliştireceğimiz platformu kendimiz yapsaydık bu hem büyük para hem de büyük zaman alacaktı. Ayrıca bir çok homologasyon ve sertifikasyon süreci yaşayacaktık. Tüm yaptıklarımız testlere tabi olacak. Sonuçta üretimi biten bir markanın platformunun tüm haklarını sadece 40 milyon Euro’ya aldık. Biz bu platform üzerinde otomobil üretmeyeceğiz, teknoloji geliştireceğiz. İsteseydik kısa sürede Saab 9-3’ün üzerinde biraz değişiklik yapıp normal konvansiyonel motorla yerli otomobili piyasa sürerdik. Bizim amacımız otomobil yapmaktan öte geleceğin teknolojilerini yaratmak” dedi. “Peki geleceğin otomobilini 20 yıllık bir platformda geliştirmek ne kadar doğru” sorumuza ise Işık, “Biz proje aşamasında platformu da değiştireceğiz. Burda söylediğim gibi amaç ucuza üstünde teknolojileri geliştireceğimiz bir tabandı. Saab’la bunu sağladık” cevabını verdi.

Elektrikle 100 km jenaratörle 1000 km

Bakan Işık, TÜBİTAK’ın geliştirdiği ve raftan indirdiği teknolojileri bünyesine kattığı projeyle ilgili şu teknik detayları verdi: “Bu projere ileri batarya teknolojisi kullanacağız. 2 TL’lik şart maliyetiyle büyükşehirlerde 100 km yol yapacak. Şehirlerarasında ise bataryayı yeni kendimizin geliştirdiği menzil artırıcı (araç jeneratörü) 1 litrelik benzinli motor şarj edecek. Yani bu sayede 20 litre yakıtla tam 1.000 km mesafe kat edecek. Ayrıca araç otonom (sürücüsüz) sistemine sahip olacak. Savunma sanayinde kullandığımız gerçek zamanlı işletim sistemi de uygulanarak ve aracın güvenli kontrolüne ilişkin avantaj sağlayacak. Yol sürüşü, araç ekipmanları ve sürücü kullanımına göre anlık ayarlanacak. Sensör ve diğer araçlarla iletişim olacak. Çok farklı ve yeni bir araç, adeta Türk otomobili dört tekerlekli yürüyen bir bilgisayar olacak.”

TÜBİTAK neler geliştiriyor?

* Yerli Batarya hücresi

* Yerli Batarya modül ve paketi

* Yerli Elektrik motoru ve sürücüsü

* Yerli Merkezi kontrol ünitesi

* Yerli Batarya yönetim sistemi

* Yerli Menzil uzatıcı

* Yerli Konfor ve kolaylık sistemleri

* Yerli Aktif Sürüş ve sürüş destek sistemleri

Sürücüsüz Devrim geliyor

Bir yandan elektrikli yerli otomobil üzerinde çalışan TÜBİTAK, bir yandan da son dönemde hız kazanan “sürücüsüz otomobil teknolojileri” için de harekete geçmiş.Bu konuda çalışmalarının sürdüğünü anlatan TÜBİTAK yetkilileri, bir de ilginç ipucu verdi. Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan Devrim’in tasarım detayları ve projesini bilgisayar ortamından çıkarttıklarını anlatan yetkililer, sürücüsüz otomobil prototiplerinden biri için, bu aracın daha teknolojik malzemelerle ve hafif olacak “benzerini” yapacaklarını açıkladılar.