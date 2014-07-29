'Sanatta torpil olmaz, silin o küçük beyninizden; demokratik ülkede istediğimiz yere gideriz'

Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tayyip Erdoğan’ın vizyon toplantısına katıldıkları için eleştirilen Alişan ve Ece Erken birbirleriyle röportaj yaptı. Alişan, eleştiriler için “O küçük beyinlerinden silsinler; sanatta torpil olmaz" dedi. Ece Erken de, “Demokratik bir ülkede yaşıyorsak ben istediğim yere gidip istediğim toplantıya katılabilmeliyim” ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesinden Ömer Karahan ve Özlem Avcı’nın haberi şöyle:

Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Vizyon Toplantısı'na katıldıkları için eleştiriye uğrayan Alişan ve Ece Erken, birbirlerine içlerini döktü. Çıkar uğruna toplantıya katıldığı haberlerine sinirlenen Alişan, "O küçük beyinlerinden silsinler; sanatta torpil olmaz" dedi

Sanat dünyasında az rastlanır bir arkadaşlık onlarınki; dile kolay tam 17 yıldır yakın dostlar. Kimden mi bahsediyoruz; tabii ki Ece Erken ve Alişan'dan. Dostluklarını sağlam temeller üzerine kuran ikili, zaman zaman ufak tefek küslükler yaşasalar da karşılıklı uzatılan zeytin dalları sayesinde ilişkilerini güçlendirmişler. Bayram röportajı için Aqua Florya'daki Nossa Cafe&Brasserie'de buluştuğumuz Ece Erken ve Alişan'dan birbirlerine sorular sorup röportaj yapmalarını istedik. Ece Erken ve Alişan; ses kayıt cihazını ellerine alıp cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Vizyon Toplantısı'ndan özel hayatlarına kadar pek çok konuda sohbet etti...

Ailemle bayram yapamıyorum

Ece Erken: Alişan, sence bayramlar eskisi gibi yaşanıyor mu? Senin hayatında neler değişti?

Alişan: Sanat dünyasına girdikten sonra eski bayramları yaşayamaz oldum. Bayramlarda genellikle sahneye çıktığım için ailemden uzak kaldım. Çocukken ailemle birlikte bayram alışverişine çıkardık ama ayakkabılarımı başucuma koyduğumu hatırlamıyorum. Ancak babamın bir bayramda çok ünlü bir kot markasının pantolonunu almasını hiç unutamam; çok mutlu olmuştum. Kardeşim evlendikten sonra ailemize yeni üyeler katıldı. Peki Ece, senin unutamadığın bayram anın var mı?

E.E.: Bir bayram tatilinde aralarında Nefise Karatay'ın da bulunduğu bir grup arkadaşımla Paris'e gitmiştik; o tatili unutamam. Ailem çok kalabalık olmadığı için öyle renkli bayram anılarım da yoktur.

A.: Cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlediği Vizyon Toplantısı'na katıldığımız için başta ikimiz olmak üzere pek çok sanatçı ağır eleştiri yağmuruna tutulduk. Sen geçtiğimiz yılki Gezi olaylarına destek veren biri olarak Başbakanımız'ın düzenlediği Vizyon Toplantısı'na neden gittin?

E.E.: Evet, Gezi'ye destek verdim. Çünkü ben haksızlığa gelemiyorum; yine olsa yine aynı tepkileri veririm. Ülkemizin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olarak düzenlediği toplantıya bizi de davet etti; tabii ki gideceğiz.

A.: Peki, Vizyon Toplantısı'ndan sonra aldığın hakaret dolu tepkilere ne diyeceksin?

E.E.: Çok üzüldüm. Demokratik bir ülkede yaşıyorsak ben istediğim yere gidip istediğim toplantıya katılabilmeliyim. Başbakanımız'ın verdiği iftara da katılmıştım. Tepkiler hiç umrumda değil; üzüldüm ama yoluma devam ederim. Bu yaşananlar konusunda senin tepkini merak ediyorum...

Hayatımda biri var

A.A.: 'Güçlünün yanında oldunuz' ve 'TV programı yapabilmek için yalakalık yaptınız' gibi tepkilere çok sinirlendim. Bunun üzerine Başbakan'ımızla birlikte yıllar önce çekilen bir fotoğraf paylaştım. Bizim işte torpil diye bir şey olmaz, bunu o küçük beyinlerinden silsinler; sanatta torpil olmaz! Gerçi bu eleştiriyi yapanlara göre biz sanatçı değiliz; şarkıcı, türkücüyüz. Ben türkücü olmaktan utanmıyorum. Bu arada sen Başbakanımız ile ne zaman tanışmıştın?

E.E.: Mesleğe ilk başladığım yıllarda Başbakanımız'ın da katıldığı bir organizasyonda sunuculuk yapıyordum. Koruma ordusu arasından sıyrılıp Başbakan'a ulaştım ve "Eşiniz Emine Hanım'a nasıl evlenme teklif ettiniz?" diye soru sordum. O da 10 dakika boyunca bana nasıl evlenme teklif ettiğini anlattı. Bu davranışı bana çok sıcak gelmişti. Biraz da özel konulardan bahsedelim mi? Ne zaman evleniyorsun?

A.: Hayatımda yeni biri var ama henüz birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. İleriye dönük bir şey olur mu, olmaz mı bilemiyorum.

E.E.: Biz yengemizi çok beğeniyoruz. Suzan Abla da çok mutlu (Alişan'ın annesi).

A.: Benim için en önemlisi bizim bu camiadan olmaması. Sen ve eşin Serkan Uçar ile sürekli birlikte olduğum için hakkımda 'Yancılık nereye kadar' deyip duruyorlardı. Bu ilişki sayesinde yancılıktan kurtulacağım. Okey'e dördüncümüz oldu.

Çıkarcı biri olsam milyon dolarlık adam olurdum

E.E.: Twitter'da Başbakanımız'ı cezaevinde ziyarete gittiğin gün çekilmiş bir fotoğrafını paylaştın. O günü anlatır mısın?

A.: Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı 1996 yılından beri tanıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevine girmesini protesto etmek için düzenlenen bir konsere katılmıştık. Ahmet Kaya'dan İbrahim Tatlıses'e, Orhan Gencebay'dan Mahsun Kırmızıgül'e kadar aklınıza kim geliyorsa herkes oradaydı. O konserden sonra Recep Tayyip Erdoğan'ı cezaevinde nasıl ziyaret edebileceğimizi araştırıp bir organizasyon yaptık ve ziyaretine gittik. Ben o kadar çıkarcı biri olsam, milyar dolarlık adam olurdum. Recep Tayyip Erdoğan'ın o zaman politikaya atılma şansı çok azdı, hatta 'Muhtar bile olamaz' deniliyordu. Biz hiçbir menfaatimiz olmadan o gün cezaevinde moral vermek için Başbakanımız'ı ziyaret etmiştik.

Balayına gidersek çocuğumuz olacak

E.E.: Serkan'la tanışıncaya kadar evliliğe karşıydım ama onunla tanıştıktan iki ay sonra evlenmeye karar verdim. Sen de benim gibi sürpriz bir evlilik yapar mısın?

A.: Hayatta böyle bir şey yapmam. Bir kere evliliğin eşiğine gelmiştim ama olmadı. Evliliğe karşı değilim; çok sevdiğim biri çıkmadı demek ki karşıma. Kardeşim evlenince annem de bana baskı yapmaktan vazgeçti.

Tatlıses'i isterim

E.E.: Alişan, evlenmeye karar verirsen nasıl bir düğün yapmak istersin?

A.: Benim en büyük hayalim; düğünümde İbrahim Tatlıses'in sahneye çıkması. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İbrahim Tatlıses'in de nikah şahidim olmasını isterim. Sen yeni evlendin ama ne zaman çocuk yapmayı düşünüyorsun?

E.E.: Balayına gidebilirsek çocuğumuz olacak. (Gülüyor)

Vizyon Toplantısı'nda çok sıcak bir ortam vardı

A.: Vizyon Toplantısı'nda çektiğin selfie fotoğraf da çok tartışıldı. Hakkında 'Olaylardan bi haber' diye yorumlar yapıldı. Bütün bu yaşananlar için ne diyeceksin?

E.E.: Vizyon Toplantısı'nda sıcak bir ortam vardı. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, bizi davet edip tek tek konuşup sorunlarımızı dinledi. Bu toplantı sırasında çok ilginç olaylar da yaşandı. Mesela Bülent Ersoy, "Yeni gelen de bizi sevecek mi?" diye Başbakanımız'a sordu. Başbakanımız da "Ben gitmiyorum, buradayım" deyip kahkaha attı. Gayet samimi bir ortamdı. Benim çektiğim selfie kimseyi ilgilendirmez. Sayın Başbakan seni davet edecek, sen gitmeyeceksin; böyle bir dünya yok!