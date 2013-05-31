Kadıköy Süreyya Operası'nda sanatseverlerden protesto

Kadıköy Süreyya Operası’nda sergilenen ‘Afife’ adlı modern bale gösterisinin sonunda, sanatseverler "Sanata evet" sloganiyla açtıkları pankartla, sanat kurumlarının kapatılmasını protesto etti.

Sanata Evet Sanatçı İnisiyatifi (SESİ) Emek Sineması ve diğer sanat kurumlarının kapatılmasını ve sanatçıların desteklenmeyerek yalnız bırakıldıklarını belirterek, bu akşam, Süreyya Operası’nda Afife adlı modern bale gösterisinin ardından, ‘Sanata Evet Sanatçı İnisiyatifi’ adlı pankartı açarak protesto etti. Baleye gelen çok sayıda seyirci de sanatçılara destek verdi.

SESİ, yaptıkları protestonun sonunda, salonda bulunan seyircilere, 2 Haziran’da yapacakları protestonun ilanlarını dağıttı.