Sanatla ilgilenmek çocuklarda stresi azaltıyor

West Chester ve Delaware Üniversitesinden bilim insanlarının yürüttükleri araştırmanın sonuçları, sanatın, çocukların fizyolojik gelişimi üzerinde yoksulluğun yarattığı güçlü etkiyi yatıştırabilme özelliğini ortaya koydu.

Yoksulluk, çocukları fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan kötü etkiliyor. Çünkü bu çocukların, maruz kaldıkları durum neticesinde, kronik olarak yüksek stres seviyeleriyle başa çıkmaları gerekebiliyor. West Chester Üniversitesi psikoloji profesörü Eleanor Brown tarafından yürütülen araştırmaya göre, dans, müzik veya görsel sanatlar gibi sanatsal aktiviteler içeren programlara katılım, çocukların stres seviyeleri üzerinde olumlu değişimler yapabilir.

Sanatın iyileştirici etkisi bilimsel bir gerçek

Duygu Karahan'ın Sanatatak’ta yer alan haberine göre, araştırma Philadelphia’da bir okul öncesi eğitim kurumunda ekonomik durumları iyi olmayan 3 ila 5 yaş arası 310 çocuk örneklem alınarak gerçekleştirildi. Sanatla iç içe geçmiş bir program uygulayarak çocukları okul çağına hazırlayan bu kurumun öğrencileri, sertifikalı sanat eğitmenlerinin gözetiminde her gün birden fazla sanat dalıyla ilgileniyor. Sanat dersleriyle hedeflenen sadece çocukların sanatsal yeteneklerini geliştirmek değil elbette. Okuma yazma, matematik veya dil gibi bazı genel becerileri de geliştirme amacı taşıyor. Araştırma için rastgele seçilen çocuklardan okuldan önce ve sonra tükürük örnekleri alan ekip, bu örneklerde kortizol seviyesini ölçtüğünde; sanat derslerinden sonra kortizol yani stres seviyesinin düştüğünü gözlemlendi.

Yetişkinler için de benzer sonuçlar

Geçen yıl da benzer bir araştırma yapılmış fakat bu sefer sanatla ilgilenmenin yetişkinler üzerindeki etkisi tartışılmıştı. Drexel Üniversitesinden Girija Kaimal’in yürüttüğü; 39 yetişkinin katılımıyla tamamlanan araştırmanın sonuçları da benzer bir manzara çiziyor. Artistik yetenekleriniz olsun olmasın, yaratıcılık içeren bir aktiviteyle 45 dakika boyunca ilgilenmek, vücuttaki stresi azaltıyor.