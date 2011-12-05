Sanatın en güçlü 10 ismi





T24- Amerika’da yayımlanan ‘Art+Auction’ dergisi ‘Güç 2011’ başlıklı yıllık rehberinde İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı’nı ilk on isim arasına soktu.





Hürriyet'irn haberine göre, dergi, küratörlerden koleksiyonerlere, gelenekçilerden trend yaratanlara, oyunculardan tasarımcılara her zaman göz önünde olanlardan arka planda kalan aracılara dek çeşitli gruplardan “sanat dünyasında gücü elinde tutan kişilerini” belirledi.





Editörlerinin “Eğer güç dengelerindeki değişimi takip etmek istiyorsanız, doğuya bakmalısınız” görüşünü vurguladıkları dergide, İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı da sanatı ve sanatçıyı koruyan güçlü kişiler arasında yer aldı.





Eczacıbaşı için şu görüşlere yer verildi: “Türkiye’de çağdaş sanat sponsorluğunun duayeni olan Eczacıbaşı, şehrin 20. yüzyıla adanmış olan ilk özel müzesi ve Kutluğ Ataman’dan Ryan Trecartin’e birçok yükselen yıldızı ağırlayan İstanbul Modern’in kurucusu. New York’taki MOMA’nın Uluslararası Konseyi’nde yer alan Oya Eczacıbaşı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu müze, genç sanatçıları desteklemek için Centre Pompidou ile işbirliği yapıyor.”

Carlos Slim de var

10 kişilik listede Eczacıbaşı’nın yanı sıra; Forbes tarafından 2011 yılının en zengini seçilen ve Meksika’daki Saumaya Müzesi’nde bulunan en az 700 milyon dolar değerinde 60 bin parçalık bir koleksiyona sahip olan Carlos Slim Helu; Prada’nın CEO’su Miucca Prada; Walmart’ların varisi Alice Walton; Almanya’nın önde gelen işadamlarından Reinhold Wurth ile Iris Vakfı ve Moskova’daki çağdaş sanat müzesi Garage’ın kurucusu Dasha Zhukova, Annenberg vakıf başkanı Wallis Annenberg; LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) ve Christian Dior SA. Arnault şirketlerin başkanı ve CEO’su Bernard Arnault; Los Angeles Çağdaş Sanat Müzesi kurucularından Eli Broad; Çin’in ilk özel sigorta şirketi Taikang Life’ın kurucusu Chen Dongsheng yer aldı.

