'Sanatımda sizi muhatap almam'

“Popstar Alaturka” programının jüri üyeleri Bülent Ersoy ile Gülben Ergen, canlı yayında tartıştı. Bir yarışmacı hakkında yorum yapan Ersoy, araya girmeye çalışan Ergen’e, “Seni sanatımda muhatap almam” dedi.



“Popstar Alaturka” yarışması, yine bir tartışmaya sahne oldu. Bülent Ersoy, Gülben Ergen hakkında söylediği sözlerle hem ünlü sanatçıyı hem de ekran başındaki izleyicileri şaşırttı. Ramazan adlı yarışmacının diğer yarışmacılara haksızlık olmasın diye şarkıyı yarım kesmesi üzerine sinirlenen Ersoy, sanatta yaşamak için öldür felsefesinin varlığını kabul etmenin şart olduğunu söyledi. Ergen’in “Yaşamak için çocuğunuz yaşındaki beni öldürmek niyetinde misiniz?” sözlerine cevap veren Ersoy, “Çok teessüf ederim Sayın Ergen, ben sizi muhatap bile kabul etmem sanatımda” dedi. Ersoy’un bu sözlerine şaşırıp bozulan Ergen, “Size ben de çok kırıldım, beni sevenler de size çok kırıldılar” dedi.

