Sanatı tercih ettiler

Fotoğrafçılığı seçtiİş adamı Nurettin Hasman’ın Güliz Onursal ile evliliğinden doğan 23 yaşındaki ikiz kızlarından Merve, New York School of Visual Arts’ın fotoğraf bölümünde eğitim aldı.şimdiden profesyonel işler yapmaya başlayan Merve, dergilere kapak fotoğrafları çekiyor.Genç Hasman, zaman zaman sergilere de iştirak ediyor.Şarkıcılığı kafasına koyduProfilo Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cefi Kamhi’nin küçük kızı Lara Kamhi, sosyetinin gözde genç kızlarından. Yıllardır müzikle ilgilenen Lara, son dönemde albüm çıkarmak için kolları sıvamış ancak bir türlü başaramamıştı. Bilgi Üniversitesi’nde sinema-tv eğitimi alan Lara Kamhi’nin gönlünde yatan aslan, iyi bir solist olabilmekHarvard’da sanat tarihi okuyor.Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile İstanbul Modern Sanat Müzesi’nin yönetiminin başında bulunan Oya Eczacıbaşı’nın kızı Esra Eczacıbaşı, dünyanın en prestijli okullarından biri olan Amerika’dakiHarvard’da Sanat Tarihi eğitimi alıyor. Okul bittiğinde ise annesinin en büyük yardımcısı olarak müzenin yönetiminde çalışacak.Operada söyleyecekİstanbul gece hayatının duayen işletmecilerinden Celal Çapa ile Chez-bo markasının yaratıcısı Şebnem Çapa’nın kızları Ceylan, Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nin müzik bölümünden mezun olduktan sonra önce müzik şehri olarak anılan Viyana’da eğitimini sürdürme kararı aldı. Ardından geçtiğimiz yıl Londra’daki Prayner Konservatuvarı’na geçiş yaptı. Şan bölümünde eğitim alan Ceylan’ın en büyük hedefi, iyi bir opera sanatçısı olmak.Karikatürleriyle güldürecekÇiğdem Kayalı ile Mustafa Denizli’nin kızları Lal Denizli’nin ideali karikatür sanatçısı olmak. Karikatüre karşı doğuştan yeteneği olan Lal, çizimlerini gösterdiği herkes tarafından tam not alıyor. Henüz lise öğrencisi ama yurt dışında eğitim almayı planlıyor.Annesinin izindeBoyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in ikiz kızlarından Elif de, ikizi Ayşe’nin işletme eğitim almasına rağmen, sanatı tercih eden gençlerden. Elif Hanım, halen New York’da Parsons School Of Art&Design’da sanat ve tasarım okuyor. Elif Boyner’in annesi Bilgün Dereli de başarılı bir takı tasarımcısı.Vakko için tasarlayacakVakko’nun patronu Cem Hakko’nun küçük kızı Pia Hakko, sanatı paraya tercih eden isimlerden. Londra’dakiSt. Martins Üniversitesi’ne devam eden Pia Hakko, moda tasarımı bölümünde okuyor. Okul bittiğinde ise Vakko’nun tasarım bölümünde işe başlayacak.Pia’nın annesi Betina Hakko da yaratıcılığını konuşturduğu organizasyonlarla ünlü.En güzel antikacıTürkiye’nin önde gelen sanat danışmanlarından, antikacı RafiPortakal’ın kızı Maya Portakal, aile mesleği olan antikacılık ve müzayedeciliği tercih etti. Ailenin dördüncü kuşak antikacısı olarak babasının sağ kolu haline gelen Maya,Paris’teki L’Ecoledu Louvre’da sanat tarihi eğitimi aldı.