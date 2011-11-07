Sanatı temizledi!



T24 - Alman sanatçı Kippenberger'in 'Tavan Akmaya Başlayınca' eserindeki boyalı bölgeyi 'leke' sanan temizlikçi aldı süngeri eline!



Radikal gazetesinde yer alan habere göre, ünlü Alman sanatçı Martin Kippenberger'in 'Wenn's anfaengt durch die Decke zu tropfen' (Tavan Akmaya Başlayınca) adlı eserinde tahta çıtalardan oluşan kulenin altında bir kauçuk kap bulunuyordu ve kaptaki leke görünümü taşıyan ince bej boya tabakasının su birikintisini andırması amaçlanmıştı. Gece temizlikçisi bunun gerçekten leke olduğunu düşünerek kabı pırıl pırıl oluncaya kadar ovdu.



Dortmund kentindeki Ostwall müzesinde ödünç olarak sergilenen eserin sahibi, meydana gelen 'kaza'ya rağmen Kippenberger'in eserinin bu haliyle müzede kalmasını kabul etti. Bazı kaynaklar eserin yeniden özgün haline getirilemeyeceğini savunuyor.



Dortmund kent yönetimi sözcüsü Dagmar Papajewski ise, eserin bir parçası olan kauçuk kabın altındaki lekenin onarılıp onarılmayacağı hakkında bilgi vermedi. Sözcü, bu konuda kararın eserin sahibine ait olduğunu belirtti; "Konuyla ilgili olarak Kippenberger'e danışamayız" dedi.

Dagmar Papajewski, müzeyle iş yapan temizlik firmasının geçen yılın Ekim'inden beri bu hizmeti verdiğini ve temizlik personeline sanat eserinden en az 20 santimetre uzakta iş yapılmasının tembihlendiğini anlattı.

Almanya'nın 'dehşet çocukları' arasında anılan 1953 doğumlu Martin Kippenberger 1997 yılında kanserden öldü.

Çok verimli bir sanatçı olan Kippenberger, çok değişik stillerde ve alanlarda eser verdi. New York'taki Modern Sanatlar Müzesi, Londra'daki Tate Modern ile Saatchi Galerisi'nde eserleri sergilenen Kippenberger'in heykel, resim, baskı ve enstalasyon çalışmaları var.