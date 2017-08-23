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Kültür-Sanat

Sanatçıların 'Altın Portakal' tepkisi devam ediyor: Yapmayın, dokunmayın, sanat güzeldir

"Uluslararası olmanın yanı sıra Ulusal kategoriye verilen değer kesinlikle azalmamalı"

23 Ağustos 2017 12:33

Antalya Film Festivali ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, festivalin 53 yıldır yapılan ulusal yarışma bölümünün sonlandırıldığını duyurmasının ardından sanat dünyasından tepki yağmaya devam ediyor. Cahit Berkay “Sinema için en büyük motivasyondu. Büyük kayıp” derken Şevket Çoruh da “Yapmayın, dokunmayın. Sanat güzeldir” açıklamasını yaptı.

Sinema emekçilerinin Antalya Film Festivali Ulusal Yarışmasının kaldırılmasına yönelik tepkisi sürüyor. Tüm sinema örgütlerinin politikalar üstü birlikteliği ile alınan kararı üzerine her gün saat 16.00’da bir sinemacının görüşleri sosyal medya üzerinden paylaşılacak. Fatma Girik’in açıklamasıyla başlayan tepkiler Hülya Koçyiğit, Cahit Berkay, Şevket Çoruh, Türkan Şoray ve Selçuk Yöntem’le devam etti. Sanatçıların yaptıkları açıklamalara aynen yer veriyoruz.

Hülya Koçyiğit: “Antalya Film Festivali 54 yıldır Türk Sineması’nı onurlandırmakta, Türk halkıyla sinemasını buluşturmakta. İlk defa bu yıl Ulusal Yarışma’dan yoksun olacak. Hep ‘Yerli ve milli değerlerimiz’ dedik ve bunları yaygınlaştırmak istedik. O nedenle elbette Uluslararası Festival olabilir ama ulusal sinemamızı ayakta tutan, destek veren Antalya Film Festivali’nde Ulusal Yarışma’nın yapılmamasını kabul edemiyorum.”

Cahit Berkay: “Antalya Altın Portakal Festivali’nin sonlandırıldığını duydum. Gerçekten çok üzüldüm. Bugüne kadar benim yanılmıyorsam 6 tane ödülüm var; Antalya’da film ve onur ödülleri anlamında. Halbuki ben bunu 10’a çıkartmak istiyordum. Niye durdurdunuz Antalya Altın Portakal Festivali’ni? Şaka bir yana, sinema için büyük bir kayıp. Çünkü Antalya Altın Portakal Festivali en büyük motivasyondur sinema adına. Üzüldüm.”

Selçuk Yöntem: “Antalya Film Festivali’ni ‘Antalya Film Festivali’ yapan, Ulusal Yarışma bölümüdür. Kaldırılmasını anlamak mümkün değil.”

Şevket Çoruh: “Türk Sineması’nın 54 yıldır devam eden Altın Portakal Antalya Film Festivali Ulusal Yarışması artık yapılmıyor. Neden yapılmıyor? Neden kaldırdınız? Yapmayın, dokunmayın. Sanat güzeldir.”

“54 yıldır gerçekleştirilen Antalya Film Festivali adeta Türk sinemasıyla özdeşleşti” diyen Türkan Şoray’ın, Ulusal Yarışma’nın sonlandırılmasına dair açıklaması ise şöyle:

“Her yıl sinemacılarımız ödüllendirildi, teşvik edildi. Her yıl sinemanın kalbi Antalya’da attı. Sinemacılarımız filmleriyle birlikte, seyircisiyle buluştu. Festival, sinemamıza 54 yıl güç verdi. Bu yıl neden Ulusal Yarışma’nın kaldırılmasına karar verildi? Ben yılların sinemacısı olarak açıklamalardan tatmin olmadım, verilen karara üzülüyorum. Uluslararası olmanın yanı sıra Ulusal kategoriye verilen değer kesinlikle azalmamalı, ikisini birden başarmanın yolu bulunmalıdır. Lütfen sinemamıza gereken değeri fazlasıyla verelim!”

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