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Dünya
Deutsche Welle

Sanatçılardan Merkel'e Türkiye çağrısı

Almanya'da aralarında Fatih Akın ve Sibel Kekilli'nin bulunduğu sanatçılar Başbakan Angela Merkel'e hitaben bir çağrı metni hazırladı. Merkel, Davutoğlu ile yapacağı görüşmede hak ihlallerini gündeme getirmeye çağrıldı.

21 Ocak 2016 22:16


Berlin'deki Maxim Gorki Tiyatrosu'nun sanat direktörü Shermin Langhoff'un başını çektiği bir grup sanatçı tarafından hazırlanan çağrı metnini şimdiye kadar çok sayıda insan hakları savunucusu, gazeteci ve bilim insanı imzaladı.

Sanatçı ve yazarlar, Merkel'den Türkiye ile istişarelerde demokrasi, hukuk devleti ve çoğulculuk konularını gündeme getirmesini istedi.

Çağrı metnini imzalayanlar arasında yönetmen Fatih Akın, oyuncu Sibel Kekilli ve yazar Navid Kermani de yer alıyor.

Almanya - Türkiye Hükümetler Arası Stratejik İstişareler toplantısı yarın ilk kez Berlin'de yapılacak.

Af Örgütü'nün çağrısı

Öte yandan Af Örgütü (Amnesty International) de Alman hükümetine Türkiye'deki hak ihlalleriyle ilgili çağrıda bulundu. Af Örgütü'nün Türkiye uzmanı Marie Lucas, "Alman hükümeti dış ilişkilerini düzenlerken insan haklarına riayet edilmesini sağlamak mecburiyetindedir" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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