Sanatçılardan IŞİD'e karşı Şengal'e destek çağrısı

Engin Günaydın, Bennu Yıldırımlar, Meltem Cumbul, Gürgen Öz ve Tülin Özen’in de aralarında bulunduğu 35 sanatçı, IŞİD’in yaptığı katliamın ardından Şengal’e göç etmek zorunda kalan Ezidi halkı için kamera karşısına geçti.

Hürriyet 'in haberine göre, “Şengal’e Ses Ver” sloganıyla hazırlanan, Zeynel Doğan’ın çektiği kamu spotunda, ünlüler şu mesajı verdi:

“Ezidiler günde üç kez güneşe döner, dua ederler. Belki de insan soyunun şimdiye kadar söylediği en güzel dualar onlardır. Onbinlerce Ezidi göç yollarında. Şengal’e bir ses ver. Ezidi felsefesinde düşmanlık ve kin yoktur. Ezidiler’in tanrısı Azda intikam peşinde koşan bir Tanrı değil. Katliamdan sonra bir Ezidi şeyhi şöyle der: Güneşi Öldüremezsiniz. Ezidi halkının bize ihtiyacı var. Paylaştığın senindir, sakladığın değil.”