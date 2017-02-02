Sanatçılardan 'Hayır' çağrısı

Sosyal medyada referandum öncesi anayasa değişikliğine “hayır” diyen ünlülere sanatçılar Metin Kahraman ve Suavi, oyuncular Deniz Türkali ve Levent Üzümcü ile şair Ahmet Telli de katıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre; sözlerine “Tabii ki Hayır" diye başlayan Metin Kahraman, “O kadar açıktan bir faşizme evet mi? Hayır mı? Oylaması yapılacak. Diktatörlüğe evet mi oylaması yapılacak. Türkiye halklarının bunu çok iyi düşünüp karar vermesi gerekir. Biz Hayır’dan yanayız. Hayır’ın çıkması içinde uğraşacağız ve çalışacağız” dedi. Bütün demokratlara, muhaliflere, laik kesimlere seslenen Kahraman, “Ortak demokratik bir Türkiye’yi ancak bir araya gelerek kurabiliriz ya da koruyabiliriz var olanları eksikte olsa. O yüzden herkesi yan yana birlikte çalışmaya ve bunun için çok çaba harcamaya çağırıyorum” diye belirtti.

Oyuncu Deniz Türkali ise, “Sadece 'Hayır' denmesi gerektiğini, gerisinin şu an için hiç önemli olmadığını düşünüyorum. Çağrı değil, ama tercihlerini yaparken en çok vicdanlarıyla düşünsün insanlar isterim” diye konuştu.

Suavi: Hayır

Sanatçı Suavi de "Hayır" diyeceğini belirterek, “Siyasi görüşler bir kenara bırakılarak Türkiye düşünülmelidir” dedi.

Üzümcü: Kaybettiğimizde anlayacağız değerini

Oyuncu Levent Üzümcü ise şunları dile getirdi:

“İnsanlar bu ülkede bütün olup bitenleri Cumhuriyet’in suçuymuş gibi görüyor. Farklı etnik kökenden gelenler, farklı dinsel inanışı, mezhebi olanlar bu ülkenin bütün problemlerinin kaynağını Cumhuriyette görüyorlar. Oysaki bu ülkenin problemlerinin kaynağı Cumhuriyette değil, parlamenter sistemde değil. Bu ülkenin temel problemlerinin temel kaynağı ülkedeki aile içi eğitim yapısının ve okul eğitiminin tamamı ile paramparça olmuş olmasıdır. Biz iyi temeller üzerine kurulu bir ülke yaratamadık. Bundan hepimiz sorumluyuz. Bu ülkedeki her ırk, dil, mezhep bundan sorumludur. Hiç kimse kendisini bundan ayrı tutmasın. Onun içindir ki bu ülkenin temel problemi Cumhuriyet değil. Ama insanlar bütün bileti Cumhuriyete kesme niyetindeler. Bu ülkenin bu ülkenin bugüne kadar kazandığı en önemli şeydir Cumhuriyet. Bu ülkenin en önemli değeridir. Bakın kaybettiğimizde anlayacağız ne kadar değerli olduğunu. Bunu umarım kaybetmeyiz” diye konuştu.

"Böyle şey mi var?"

Geleceği düşünen herkese çağrıda bulunduğunu sözlerine ekleyen Üzümcü, şunları söyledi: “Buradan vatan sevgisidir, şudur budur demenin alemi yok. Gelecekte çocuklarına aydınlık bir ülke bırakmak isteyen herkesi 'Hayır' demeye davet ediyorum. Böyle şey olur mu hangi referandum ne referandum mu? Anayasa değişikliği imiş. Anayasa değişikliği değil, bir adamın zırhla donatılmak üzere bir seçim yapılıyor. Böyle şey mi var ya. Ben bunu doğru bulmuyorum.”

Telli: Hayır demek insani haldir

Şair Ahmet Telli ise şunları ifade etti: “Bir oyumuz var o da Hayır’dır. Birazcık düşünen herkesin 'Hayır' diyeceğine inanıyorum. 'Hayır' demek bence en insanı halimizdir.”