Zülfü Livaneli'nin de aralarında bulunduğu 94 sanatçıdan çağrı: Hasankeyf son nefesini veriyor, bu tarihi hatadan hep birlikte dönelim!

Ilısu barajında su tutulmasının ardından su altında kalan antik kent Hasankeyf için sanatçılar "Baraj kapaklarını açın, bu tarihi hatadan dönelim!" çağrısı yaptı.

Ahmet Ümit, Altan Erkekli, Jehan Barbur, Levent Üzümcü, Metin Uca, Cengiz Bozkurt, Deniz Çakır, Onur Akın, Ercan Kesal, Fırat Tanış, Genco Erkal, Suavi ve Zülfü Livaneli’nin de aralarında bulunduğu 94 sanatçı Hasankeyf’i kurtarmak için çağrıda bulundu.

'Hasankeyf için son çağrı' başlıklı metin de şu ifadelere yer verildi:

"Dünya kültürel mirasının en değerli varlıklarından olan ve 12 bin yıldan bu yana yaşamın kesintisiz sürdüğü antik Hasankeyf Kenti son nefesini vermek üzere! İçinde bulunduğumuz şu günlerde, eğer müdahale edilmezse tamamen sular altında kalacak ve sonsuzluğa gömülecek Hasankeyf için, siz sorumluları son kez uyarmak istiyoruz!

Hiçbir rasyonel ihtiyaç ve gerekçeyle açıklanamayacak, işlevsiz bir baraj projesi için böylesi bir değerimizi yok etmeyelim.

Bizler, bu ülkenin sanatçıları, aydınları ve yazarları olarak, siz yetkililere, sorumlulara sesleniyoruz!

Su tutmaya başlanan bölgede, baraj kapaklarının kontrollü bir şekilde açılmasını ve tutulan suların boşaltılarak Hasankeyf’in yaşatılmasını istiyoruz. Bu tarihi hatadan hep birlikte dönelim! Hasankeyf’i yaşatalım!"