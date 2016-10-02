Sanatçılardan gözaltındaki yazar Murat Özyaşar'a destek: #yazarımadokunma

Yazar ve Eğitimci Murat Özyaşar, bu sabah 'Terörle Mücadele' ekiplerince evi basılarak gözaltına alındı. OHAL kapsamında çıkarılan 23 Temmuz tarihli ve 29779 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca öğretmenlikten açığa alınan binlerce isim arasında bulunuyordu.

"Ayna Çarpması", "Bir", "Sarı Kahkaha" gibi kitaplarıyla tanınan Özyaşar, ilk kitabı “Ayna Çarpması” ile Yunus Nadi Öykü Ödülü ve 2008 Haldun Taner Öykü Ödülü’ne değer görülmüştü. Yalnızca üç hafta önce baba olan Özyaşar'ın gözaltına alındığını eşi, Gazeteci Sibel Oral Twitter hesabından duyurdu.

T24'ün ulaştığı Oral, Özyaşar'ın hangi gerekçe ile gözaltına alındığının bildirilmediğini ve eve baskında yapılan aramada bazı kişisel eşyalara el konduğunu söyledi. Oral, el konan eşyalar arasına 3 adet usb flash bellek, 1 hafıza kartı, 1 fotoğraf makinesi ve 1 adet de tablet olduğunu ifade etti. "Bunların çoğunun kendisine ait olduğunu" belirten Oral, "Bilgisayarıma da el koymak istediler, ancak çalışmalarımı bu bilgisayarla yaptığımı belirttikten sonra bıraktılar" diye konuştu.

Gözaltına alan ekip Diyarbakır Emniyeti’nden

Evrensel'de yer alan habere göre, Özyaşar'ı İstanbul'daki evinden almaya giden polislerin Diyarbakır Emniyetinden olduğu öğrenildi. Ekipler, Özyaşar’ı akşam saatlerinde İstanbul havaalanından Diyarbakır'a götürecekler.

Doğan Kitap: Yazarımızın maruz kaldığı bu durumu kınıyoruz

Murat Özyaşar’ın kitaplarını yayınlayan Doğan Kitap, gözaltına alınan yazarı için bir açıklama yaptı. Doğan Kitap’ın açıklaması şöyle;

“Yazarımız Murat Özyaşar 1 Ekim Cumertesi günü erken saatlerde göz altına alındı. Ailesinin ve sevenlerinin endişeli bekleyişinin bir an önce sona ermesini, Murat Özyaşar’ın özgürlüğüne kavuşmasını talep ediyor, yazarımızın maruz kaldığı bu durumu kınıyoruz.”

#yazarımadokunma

Murat Özyaşar’ın gözaltına alınmasına yazar, yayıncı ve okurları tepkilerini sosyal medyadan duyurdu. Okurları yazarın öykülerinden alıntıları #yazarımadokunma etiketiyle paylaşıyor. Etikette paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:

Sema Kaygusuz: Bir yazarı yersizce tutuklayıp 5 gün avukat yasağı koymak bir tür aşağılama yöntemi herhalde. Murat’a duyulan sevgiyi saygıyı hürmeti hiçbir hukuki nizam küçültemez.

Ali Aydın: Ne ile suçlayacaksınız Murat Özyaşar’ı? Ayna Çarpması’yla mı? Yoksa Sarı Kahkaha’yla mı? İyi bir yazar olduğu için mi aldınız?

Asli Tohumcu: Yazar-Öğretmen Murat Özyaşar’ı neden gözaltına aldınız? 5 gün avukat yasağı olduğu doğru mu? Bir açıklama talep ediyoruz.

Yekta Kopan: Sabaha karşı 5. Üç haftalık bir bebek baskınla uyanıyor. Babası Yazar ve Öğretmen Murat Özyaşar gözaltına alınıyor.

Handan İnci: Edebiyat tarihimiz saçma sapan nedenlerle hapislerde yıllarını geçiren yazarların utancıyla dolu. Yenilerini yaratmayın lütfen.

C. Hakkı Zariç: Murat Özyaşar neden gözaltına alındı? Kimsenin yanıtı yok... #yazarımadokunma

Menekse Toprak: Öykülerinde insanı bu kadar iyi tanıyan ve yazan Murat Özyaşar kime nasıl bir zarar vermiş olabilir? Yeter! #yazarımadokunma

Behçet Çelik: Memleketin en iyi öykücülerinden Murat Özyaşar gözaltında.

Tuğba Tekerek: Yazar Murat Özyaşar, terörle mücadele tarafından pembe balonlarla dolu bir evden gözaltına alındı. Özyaşar’ın üç hafta önce bir kızı olmuştu

Ali Şeker: Gün yine aymadı dün radyo ve televizyonlar,bugün acıyı betimleyen #-Murat Özyaşar kapatılıp ‘Sarı Kahkaha’ gözaltına alındı.

Murat Meriç: Gün böyle başladı. Sahi, Murat Özyaşar neden gözaltına alınır?

Nedir yazarlardan istedikleri?

Çetin Tankoç: Ülkenin diline 3 tane kitap kazandırmış üreten bi’adamdan ne istiyorsunuz? Hepimizi suçluluk psikozuna mı sokmak istiyorsunuz?

Anıl Mert Özsoy: Murat Özyaşar’ı tanıyan herkes bilir. Barış, mütevazılık ve dostluk dilinden eksik olmaz. #yazarımadokunma

Deniz Lodos: Ortak duygular ve hikayelerle yan yana geliyoruz ve evet, edebiyatla iyileşiyoruz. Buna mani olamazsınız.

Versus & Aylak Kitap: Murat Özyaşar derhal serbest bırakılsın!

P24: Murat Özyaşar evi basılarak gözaltına alındı. Murat Özyaşar yazardır. Ayrıca edebiyat öğretmenidir. Üç haftadır da babadır. #YazarımaDokunma

Elif Şafak: Yazar,öğretmen,demokrat & 3hafta evvel baba olan #MuratÖzyaşar sabaha karşı gözaltına alındı.Utanç,endişe,üzüntü duyuyorum #YazarımaDokunma

Ahmet Ümit: Yazarları hapsedilmiş bir ülke, çiçekleri solmuş bir bahçe gibidir. Yazarlara dokunma! #MuratÖzyaşar

Rober Koptaş: Adam hem yazar hem öğretmen ulan, her şeyiyle ortada bir insan, o pek yüce devletinizi yıkacak hangi suçu işlemiş olabilir!!! #MuratÖzyaşar