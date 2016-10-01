Edebiyatçı öğretmen Murat Özyaşar'a baskın ve gözaltı

Ödüllü yazar ve öğretmen Murat Özyaşar, bu sabah İstanbul'daki evine yapılan baskının ardından gözaltına alındı.

Özyaşar’ın gazeteci eşi K24 Yayın Yönetmeni Sibel Oral, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sabah saat 05.00’te terörle mücadele ekiplerin evde arama yaptığını ve Özyaşar’ın gözaltına alındığını duyurdu. Özyaşar'ın evi Diyarbakır polisi tarafından basılırken, yazarın havaalanı nezaretinde tutulduğu ve akşama doğru uçakla Diyarbakır'a götürüleceği öğrenildi.

T24'ün ulaştığı Oral, Özyaşar'ın hangi gerekçe ile gözaltına alındığının bildirilmediğini ve eve baskında yapılan aramada bazı kişisel eşyalara el konduğunu söyledi. Oral, el konan eşyalar arasına 3 adet usb flash bellek, 1 hafıza kartı, 1 fotoğraf makinesi ve 1 adet de tablet olduğunu ifade etti. "Bunların çoğunun kendisine ait olduğunu" belirten Oral, "Bilgisayarıma da el koymak istediler, ancak çalışmalarımı bu bilgisayarla yaptığımı belirttikten sonra bıraktılar" diye konuştu.

Özyaşar, OHAL kapsamında çıkarılan 23 Temmuz tarihli ve 29779 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca öğretmenlikten açığa alınan binlerce isim arasında bulunuyordu.

Bir süre önce öğretmenlik mesleğinden açığa alınan Özyaşar'ın 'Ayna Çarpması’ kitabı 2009 Yunus Nadi Öykü Ödülü’ne ve 2008 Haldun Taner Öykü Ödülü’ne layık görüldü. Yayımlanan kitapları arasında 'Sarı Kahkaha’ ve ‘Bîr’ de bulunan Özyaşar, üç hafta önce baba olmuştu.