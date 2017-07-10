Sanatçılardan Demirtaş’a destek videosu

Sanatçılar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın G-20 zirvesi sonras HDP Eş Genel BaşkanıSelahattin Demirtaş için 'terörist' ifadesine tepki gösterdi. Sanatçılar, Demirtaş'a destek videosu hazırladı.

Türkiye ve yurt dışında yaşayan 26 sanatçı, yaptıkları kısa videoda Demirtaş’a destek vererek, Erdoğan’a tepki gösterdi. Sanatçılar Kürtçe ve Türkçe hazırladıkları videoda “terörist” çıkışına yanıt verdi.

Videoda yer alan sanatçılar şunlar: Hozan Kawa, Farqîn Azad, Bülent Turan, Hozan Canê, Azad Bedran, Pınar Aydınlar, Hasan Tercan, Ali Baran, Erol Berxwedan, Özlem Bağlayan, Çetin Zilan, Firat Med, Kewê, Azad Amede, İhsan Xelikan, Aram Serhad, Ferman Patîev, Serdar, Amed, Kawa Urmiye, Adil Botan, Xanemîr, Berbang, Hasan Ali, Koma Zelal, Hozan Aydın.

Sanatçıların destek mesajları

Hozan Kawa: Sayın Selahattin Demirtaş bir terörist değildir. Milyonların yüreğinde ve kalbinde yer edinmiş aynı zamanda milyonların iradesini temsil eden onurlu bir başkandır.

Farqîn Azad: Selahattin Demirtaş halkın iradesidir. Halkların sesi ve iradesidir. Barış, adalet ve özgürlüğün temsilidir.

Azad Bedran: Selahattin Demir terörist değildir. Milyonların ve bizim irademizdir.

Pınar Aydınlar: Selahattin Demirtaş milyonların iradesidir. Hiçbir şekilde onun mücadelesini kimse gölgeleyemez. Buradan bir kez daha beyan ediyoruz ki Demirtaş onurumuzdur ve sonuna kadar yanındayız.

Ali Baran: 6 milyon oy alan adam terörist ise bu 6 milyon değil 40 milyon Kürdü terörist ilan etmek demektir. Selahattin kalbimizdedir.

Erol Berxwedan: Sayın Demirtaş terörist değildir. 6 milyon insanın onuru ve iradesidir.

Özlem Bağlayan: G20 zirvesinde Selahattin Demirtaş’ın adını zikir edilmesi ondan ne kadar korkulduğunun göstergesidir. Neymiş demek ki bir Selahattin Demirtaş dünyaya bedelmiş.

Hasan Tercan: Demirtaş Kürt halkının iradesidir ve halkların umududur.

Hozan Canê: 6 milyon insanın iradesine ‘terörist’ diyen bir zihniyeti şiddetle kınıyoruz. Baskı ve şiddetler gün geçtikçe Kürt halkının iradesini ve mücadelesini güçlendiriyor.