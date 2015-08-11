Sanatçılardan çağrı: Ölümü yok saymayın

7 Haziran seçimleri sonrası, çözüm sürecinin bitme noktasına gelmesiyle PKK’nın ateşkesin bittiğini ilan etmesi ve Suruç katliamı sonrası çatışmasızlığın ortadan kalkmasıyla artan şiddete karşı aydın, sanatçı ve yazarlar barış çağrısı yaparak, "Ölümü, yoksulluğu, acıyı, en azından etrafınızdakileri yok saymayın" dedi.

Her geçen gün Türkiye'nin farklı yerlerinden şiddet haberleri gelirken, BirGün’den Uğur Şahin’e konuşan, sanatçı, aydın ve yazarlar barış çağrısında bulundu. Şiddetin bir an önce son bulması için yapılan çağrılar şöyle:

Rutkay Aziz: Kendimi bildim bileli, ülkemde ve dünyada barışın savaşçısı oldum. Barışın bir an önce gerçekleşmesini bütün yürekten diliyorum. Çok büyük acılar çekiliyor. Daha büyük acıların çekileceği endişesini taşıyorum. Gerçek anlamda kalıcı, etkin bir barış sağlanması doğrultusunda hepimize önemli görevler düştüğü kanısındayım.

Erkan Can: Diyebileceğim tek şey, barış her zaman barıştır.

Jehan Barbur: Benim yapacağım çağrı bu memleketin insanlarınadır. Ölümü, yoksulluğu, acıyı, en azından etrafınızdakileri yok saymayın. Acıyı gelişi güzel görmeyelim, normalleştirmeyelim. Ölümleri normalleştirmeyelim.

Müjdat Gezen: Bütün hayatımızı bu işe adadık. Ama bazılarının barış işine gelmez. Bundan nemalanırlar. Bundan yararlanırlar. Eğer bu çatışmalar ve huzursuzluk hangi partinin işine yarıyorsa bilin ki savaşı o parti çıkartıyor.

Levent Üzümcü: Türkiye’de öyle bir hava estirilmeye başlandı ki, barış isteyenler terör örgütü yandaşı gibi gösterilmeye çalışılıyor. Barış isteyen herkese, vatan haini ve terörist gözüyle bakılıyor. Kimse, bu ülkenin fakir çocuklarının birbirlerini vurmasından, kanından, acılı annelerinin ahından oy beklentisi içinde olmasın. Oynanan oyun, dış mihrak değil içten olduğu çok belli. Üstüne basarak söylüyorum, bu oyun kimseye yaramayacak.

Füsun Demirel: Onur, vicdan, ahlak, erdem, tarih ve hayat savaş kışkırtıcılığına cezayı verecektir. Bizler dans ederek, türkülerimizi söyleyerek barışı savunmayı sürdüreceğiz.

Sevinç Eratalay: Savaş sadece, parası olan zenginlerin işine yarayan bir şey. Savaş isteyenlerin çocukları değil, barış isteyenlerin çocukları ölüyor. Biz sanatçılar ağıt değil, güzel şarkılar söylemek istiyoruz.

Pelin Batu: Ülkenin dört bir tarafından gelen acı ölüm haberleriyle sarsılıyoruz. Tek istediğimiz barış. Kanın ve gözyaşının rengi, ırkı, milliyeti ve kavmi yok. Ölenlerin hepsi bu ülkenin evlatları. Birilerinin çıkarları için ülke 90’ların çatışma iklimine geri döndü. Bu kabul edilemez, bir an önce hükümet kurulmalı ve bu olaylara son vermelidir.