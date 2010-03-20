Sanatçılardan açılıma destek yönteme eleştiri

T24- Başbakan Erdoğan'ın demokratik açılım için destek istediği sanatçılardan "Açılıma destek, yönteme ise eleştiri" geldi.



Sinema ve tiyatro oyuncuları ile yönetmenlerin katılımıyla yapılan toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantı sonrasında bilgi veren AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, davetlilerin yüzde 95 oranında katıldığı toplantıdan herkesin memnun ayrıldığını düşündüğünü söyledi.



Sanatçıların demokratik açılıma destek verirken, eleştirilerin yöntem üzerinde yoğunlaştığını belirten Çelik, "Onlardan aldığımız mesajları değerlendireceğiz" diye konuştu.





Toplantıda 25 sanatçı söz alarak görüşlerini dile getirirken, yönetmen Sırrı Süreyya Önder'in 'Devlet film yapsın' klişesiyle ilgili esprilerine gülündü.



Cem Yılmaz toplantıda konuşmadı ancak, Başbakan Erdoğan ile tokalaşması sırasında espri yapmayı ihmal etmedi. Başbakan'ın kaç film yaptığını sorması üzerine Yılmaz, "Üç, üç yavruyu tamamladım" diyerek Başbakan'ın "üç yavru istiyorum" sözlerine gönderme yaptı.





Sanatçılardan açılıma destek



Toplantıda söz alan 25 sanatçı genel olarak açılıma destek mesajları verdi.

Toplatıda söz alan sanatçılardan Yılmaz Erdoğan, açılım sürecine destek vaadinde bulundu. Yılmaz Erdoğan, "Hakkarili Kürdüm ama iyi Türkçe konuşurum. Bu açılım normalleşmeyi getirecek. Kürtçe bir devlet kanalı yeterli değil, Türkiye'nin arzu ettiği normalleşmeye böyle gelinecek, bu süreçte elimden geleni yapacağım" dedi.

İCLAL AYDIN: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM





Söz alan bir diğer isim İclal Aydın'dı. İclal Aydın, "Türkiye'de bir şeyler değişmiş olmalıydı. Bunu konuşuyor olmamız, Aleviyim veya Kürdüm diyebilmek, bunu Başbakan'la konuşmak ailem için çok önemliydi. Bir Türkiye mucizesi yaşıyoruz. Bir anne olarak, Türkiye'de yaşayan biri olarak açılımın önünü kapatan hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.







DEVLET BELGESEL ÇEKERSE...





Toplantının neşesiyse yönetmen Sırrı Süreyya Önder oldu. Önder, konuşmasında gazeteci Belma Akçura'nın "Devletin Kürt Filmi" kitabından alıntılar yaptı. Kitapta devletin terörle mücadeleye destek için 3 ayda yapmak istediği belgeselin akıl almaz engellerle 3 yılda bitirilebildiği sonunda da rafa kalktığı anlatılıyor.



MUSTAFA ALTIOKLAR: SİZİ DEMOKRAT BULUYORUM





Söz alan isimlerden yönetmen Mustafa Altıoklar, Başbakan Erdoğan'a "Sizinle aynı görüşleri paylaşmasak da sizi demokrat buluyorum" dedi.



ÖZCAN DENİZ: KÜRT OLDUĞUMU 8 YAŞIMDA ÖĞRENDİM





Özcan Deniz ise "Kürt olduğumu 8 yaşında dayıma kız istemeye gittiğimizde öğrendim. Mezhep, ırk ayrılığı nedir bilmezdim" şeklinde konuştu.



HÜLYA AVŞAR: HERKES ŞİMDİ KONUŞMALI





Hülya Avşar toplantıya katılmayanlara tepki gösterdi:

"Her fikrinize katılmasam da katıldıklarımı dile getiriyorum. Kahvaltıya gelmeyenler, politik tavır için gelmedilerse onların bu tavrını onaylamıyorum. Herkes şimdi konuşmalı."





OKTAY KAYNARCA VE CEM ÖZER ARASINDA GERGİNLİK





Toplantıda Oktay Kaynarca ile Cem Özer arasında gerilim yaşanınca, Başbakan Erdoğan'ın müdahalesiyle gerginlik sona erdi.

Sanatçılar nasıl değerlendirdi





Sanatçılardan Lale Mansur, bu davete ''Çocuklar İçin Adalet Çağırıcıları'' adına katıldığını, Başbakan Erdoğan'dan bir randevu talebinin olduğunu söyledi. Toplantıya katılan diğer sanatçıların çok farklı konulara değindiğini belirten Mansur, tatmin edici bir toplantı olduğunu, sektörel konuların da ele alındığını anlattı. Mansur, ''Demokratik açılım''ın bir demokratikleşme projesi olduğuna inandığını ve desteklediğini belirtti.



Ediz Hun da olumlu bir görüşme olduğunu, herkesin fikirlerini açıkladığını anlattı. Din, dil ve ırk gözetmeksizin insanların birbirini kucaklaması gerektiğine inandığını dile getiren Hun, kendisi için huzurlu bir toplantı olduğunu sözlerine ekledi.



İclal Aydın da ''Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sol gelenekten gelen bir ailenin çocuğu olduğunu'' belirterek, babası ve dedesinin kendisi doğduktan sonra Türkçe öğrendiğini söyledi. Bugün Türkçe konuşmasının babası ve dedesi için bir ''Türkiye mucizesi olduğunu'' vurgulayan Aydın, dedesi ile 8 yaşındaki kızı arasındaki süreçte yeterince düzenleme yapılmadığını belirterek, ''Burada olmaktan mutluyum. İyi ve aydınlık bir Türkiye için elimi taşın altına koymaya geldim'' dedi.



Kerem Alışık da Erdoğan'ın verdiği söz söyleme fırsatını değerlendirip ''demokratik açılım'' konusundaki görüşlerini aktardığını ifade ederek, ''Başbakan'ın profesörden sanatçılara kadar herkesin fikrini alması, toplantıların içinin dolu olması ve yapılacak işlerin üzerine samimiyetle gidilmesi gerçekleşirse bu süreç başarılı olacaktır'' diye konuştu.



Öte yandan Hüseyin Çelik'in verdiği bilgiye göre bir sonraki toplantı Nisan ayında yazarlarla yapılacak ve Başbakan Erdoğan, çoğunluğu edebiyatçılardan oluşan yazarlarla bir araya gelecek. Toplantıya bazı köşe yazarları da çağrılacak. Mayıs ayında ise spor dünyasından isimlerle yeni bir toplantı gerçekleşecek.



