Sanatçılar ve sporcular, Mehmetçik'e destek için Hatay'da (3)

CUMHURBAŞKANI VE SANATÇILAR KARAKOLDA

Hatay\'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Mehmetçiğe destek için kente gelen ünlü isimler ve sporcularla birlikte Reyhanlı\'daki Oğulpınar Sınır Karakolu\'nda askerlerle buluştu.

Ömer Çelik, İbrahim Kalın ve Numan Kurtulmuş gibi isimlerin de eşlik ettiği ziyarette, askeri kamuflaj giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı ve sporculara gösterdikleri tavır için teşekkür ederek, şunları söyledi:

\"Türkiye askeri zaferleriyle sanat alanındaki ve spordaki başarılarıyla her alanda gelişip ilerliyor. Bu şahit olduğumuz manzara da bu değişimin en güzel ifadesi, en çarpıcı fotoğrafıdır. Elde ettiğimiz her başarı bize daha çok kuvvet ve cesaret veriyor. Bize gayret yaraşır, merhamet Allah\'ındır. Milletimiz başkalarından yardım beklemek yerine kendi gücüyle yeri geldiğinde kanı ve canıyla geleceğini inşa etmek içirn çalışmıştır. Tesis ettiğimiz güven ve istikrar sayesinde ülkemizin en büyük kalkınma hamlesini gerçekleştirdik. Türkiye son 5 yıldır sayısız siyasi ve ekonomik saldırıyı savuşturdu. Kendine kurulan tuzakları uzaklaştırdı. Zeytin Dalı Harekatı bu bakımdan gücümüze güç katmıştır. Her yıl bir öncekiden daha çok yükseldik. Bu gayretimizi kimse durdumadı.\"

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı\'nda son olarak 3852 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

\"Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. İnlerine giriyoruz. 68 terörist Irak\'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi, bir hafta içinde Amanoslar\'da 17 terörist etkisiz hale getirildi. Yurtiçinde 14 terörist etkisiz hale getirildi. Allah\'ın izniyle her gün bir öncekinden daha güçlü hale gelerek ilerleyeceğiz. Milletin huzuru ve refahı için ne gerekiyorsa yapacağız. Türk milleti bir imtihan döneminden geçiyor. Bugüne kadar sergilediğimiz dayanışma ve birliktelikle bu imtihanı başarıyla veriyoruz. Gördüğümüz manzara ise gelecek için bize umut aşılıyor. Türk milleti İstiklal Harbi\'ndeki gibi birlikte ve dayanışma halinde. Bu gördüğünüz manzara da bu kenetlenmenin işaretidir. El ele vererek ülkemizi ileriye taşıyoruz. Askerimiz ne kadar iyi mücadele ederse, sanatçı ne kadar iyi iş çıkartırsa, sporcumuz ne kadar başarı elde ederse bu çabamız başarıya ulaşır. Sahadaki başarımızın gölgesinin düşmediği bir masada istediklerimizi ele geçirmenin imkanı yoktur. Gazi Mustafa Kemal, \'Hattı müdafa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır\' dedi. Ülkenin ve milletin çıkarı için herkesin birlik içinde mücadeleye katkı vermesi gerekiyor. Askersek en iyi askerliği, sanatçıysak ve sporcuysak en iyisini yapacağız. Ülkemizdeki 81 milyon bireyin tamamı için tek anlayıştır. Başka türlü milletimize karşı görevimizi yerine getiremeyiz. Milletin bağrından çıkan gerçek sanatçılar ve sporcular olduğunuzu gösterdiniz. İnşallah bu güzel manzara dalga dalga tüm ülkemize yayılacaktır. Sanatçılarımızı ve sporcularımızı askerlerin yanında oldukları ve desteklerini gösterdikleri için tebrik ediyorum. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet gazilerimize sağlık diliyorum.\"

