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Magazin

Sanatçılar protesto yürüyüşünde

Timuçin Esen'in polisler tarafından yaka-paça gözaltına alınmasıyla başlayan ve günlerdir süren tartışmaya tepki yağmaya ediyor.

12 Ekim 2009 03:00

Timuçin Esen'in polisler tarafından yaka-paça gözaltına alınmasıyla başlayan ve günlerdir süren tartışmaya tepki yağmaya ediyor.

Polislerin Timuçin Esen'i kelepçeleyerek gözaltına  almasının ardından magazin basınına karşı büyük bir tepki doğdu. Hatta sanatçılar bu yaşananlar karşısında büyük bir protesto yürüşüşü yapmayı planlıyor. Dün akşam da Altın Portakal Film Festivali'nin açılış gecesine katılan Cem Özer ve Nurgül yeşilçay, kollarına siyah bant takarak katıldı.

Daha önce polisin, saldırıya uğrayan gazetecilerin şikayeti üzerine olay yerine gelmesinden sonra yaşanan görüntüler yayınlandı. Olay yerinde bulunan Mega Magazin kamerası tarafından olayların başlangıç anı böyle görüntülendi. Bar çıkışında evine gitmeye çalışan Timüçin Esen' bir kamera sokağın çıkışına kadar takip ediyor. Bu sırada Esin'in bir arkadaşı kameramanın önüne geçerek çekim yapılmasını engelliyor.  Bu sırada Timuçin Esen, arkadan gelip kameramana yumruk atıyor. Ardından yere düşen kameraman kıyasıya dövülüyor.

Bu olayların ardından gazeteciler ilk gördükleri polislere Esen ve arkadaşları hakkında şikayette bulunuyorlar.

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