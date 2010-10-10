Sanatçılar, Kusturica'nın festivalden ayrılmasına tepki gösterdi

T24- Sanatçılar, ünlü yönetmen Emir Kusturica'nın Antalya Film Festivali'ni terketmesine tepkilerini dile getirdiler.



Sanata politika karıştırıldığını söyleyen Oyuncu İlker İnanoğlu, "Bir sanatçı sarhoş olabilir, kötü bir hayat yaşantısı olabilir, görüşleri farklı olabilir. Ama sanatı iyidir. Sanatçılığı iyidir. Özel hayatındaki kötülükler özel hayatındadır. Sanatına bakılmalıdır. Geri kalanı kimse dert etmemeli" dedi.



Altın Portakal´a siyasetin karıştığına inandığını belirten İnanoğlu, "Kusturica aşırı tepkilere maruz kaldı. Belki ben de onun yerinde olsam aynı şekilde hareket ederdim. Ama gitmememiydi, sanatını konuşturmalıydı. Bir de anlamadığım bu kadar tepki göreceğini bildikleri birisini neden çağırdılar, bu olayların yaşanmasına yol açtılar, Portakal´a leke geldi, bunu anlayamıyorum" diye konuştu. Emir Kusturica´ya gösterilen tepkileri de ´aşırıcılık´ olarak yorumlayan İnanoğlu, "Bir dahaki Altın Portakal´a gelirken ben bile düşünür olacağım. Acaba bana da aynısını yaparlar mı diye" dedi.



´Tepkiler yanlış´

Emir Kusturica´nın jüriden ayrılma kararına Oyuncu Hakan Yılmaz da tepki gösterdi. Kusturica´ya gösterilen tepkilerin yanlış olduğunu düşündüğünü belirten Yılmaz, "Savaş karşıtı bir adam olarak görüyorum. Bölünmeyen bir ülke isteyen bir sanat adamı. Bu kadar tepki verilmesi, protesto edilmesi ve jüriden çekilmesine varacak kadar baskı uygulanmasını bir sanatçı olarak hiç iyi görmüyorum" dedi.



Tilmaç´tan esprili yorum

Emir Kusturica´nın Antalya´dan ayrılmasıyla ilgili esprili değerlendirmede bulunan Sümer Tilmaç, "Çingeneler Zamanı 3´ün çekimleri için acil çağırıldı. Kültür Bakanını görmek için önce Ankara´ya uğrayacak" dedi. Kusturica olayının festivali etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine Tilmaç, "Altın Portakal Film Festivali Antalya´nın gönül verdiği, halkın festivali. Tabii ki zedelemez. Sanatın politikası, siyaseti olmaz. Halk için yapılan bir festival bu. Sanatçıları siyasete karıştırmasınlar. Biz işin tepki tarafıyla ilgilenmiyoruz. Bu konuyu kullanarak puan toplamaya çalışanlar var. Sanat doğruyu yalan gibi, siyaset de yalanı doğru gibi gösterir" diye konuştu.



Festivali zedelemez

Müjdat Gezen ise Kusturica´nın gitmesiyle ilgili "Kendi şahsi düşüncesi. Keşke kalsaydı, ama gitmeyi tercih etti. Bu olay festivali zedelemez. Dışarıda bu konu ne kadar sabote edilirse edilsin güzel işlere birşey olmuyor. Festival tüm güzelliğiyle devam ediyor" dedi.



Menderes Samancılar, Emir Kusturica´nın gitmesine son derece üzüldüğünü belirterek, "Gideceği ana kadar yoğun bir şekilde işiyle uğraştı. Eğer ortada Kusturica´nın bir ayıbı varsa bu ayıbını film yaparak yüzüne vurabilirdik. Siyasetle festivali ayrı tutmalıyız" dedi.



´Çok sert tepki verildi´

Yapımcı Tümay Özokur da Emir Kusturica´ya yönelik tepkilerin çok sert olduğunu belirterek, "Protestolar yapılabilir. Tepkiler dile getirilebilir. Ama söylem çok önemli. Karşıdaki insanın bir sanatçı olduğunun unutulmaması gerekirdi. Politik tepkilerle karşılaştı. Bence bunlara göğüs germeli, jüri üyeliğine devam etmeliydi" diye konuştu



