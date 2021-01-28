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Kültür-Sanat

Sanatçılar kampanya başlatmıştı: 56 saatte bale antrenörlüğü kursu ertelendi

28 Ocak 2021 14:06

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın baleyi "spor" ilan etmesinin tepkilere neden olmasının ardından, Türkiye Dans Sporları Federasyonu, 56 saatlik “bale antrenörlüğü” programını ertelediğini açıkladı.

56 saatte bale antrenörlüğü vaadi ile başlatılması planlanan kurs programı tepkilerin ardından ertelendi. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Türkiye Dans Sporları Federasyonu 6-12 Mart tarihleri arasında 56 saatlik “bale antrenörlüğü” programı yapılacağını duyurmuştu. Bale Sanatçıları Derneği ise duruma tepki göstererek, "Bale spor değil sanattır" kampanyası başlattı. Kampanyanın başlamasının ardından bir açıklama yapan federasyon ise bale ve modern dans branşları kurslarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Federasyonumuzca yapılması planlanan Bale ve Modern Dans branşları kursları, Antrenör Eğitim Talimatı'nda yapılması planlanan değişiklikler nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna ve camiamıza saygılarımızla duyurulur" denildi.

TIKLAYIN - Bale Sanatçıları Derneği: Bale antrenörü kavramının dünyanın hiçbir yerinde karşılığı yok, yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvuracağız

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