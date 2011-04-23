-SANATÇILAR İNSANLIK ANITI ÖNÜNDE KARS (A.A) - 23.04.2011 - Kars'taki ''İnsanlık Anıtı''nın kaldırılmasına karşı çıkan sanatçılar, heykelin önünde basın açıklaması yaptı. Tarık Akan, Edip Akbayram, Suavi, Rutkay Aziz, Onur Akın, Menderes Samancılar, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ve CHP Denizli milletvekili adayı İlhan Cihaner, heykeltıraş Mehmet Aksoy ve avukatı Turgut Kazan ile eski Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, Üçler Mahallesindeki ''İnsanlık Anıtı''nın önünde bir araya gelerek, tartışmalı heykelin kaldırılması kararını protesto etti. Eski Kars Belediye Başkanı Alibeyoğlu, yaptığı açıklamada, soykırım anıtlarının halklar arasında kan davasını pompaladığını, bütün soykırım anıtlarına karşı olarak da insanlık anıtı yapmak istediklerini belirtti. Alibeyoğlu, ''İslam coğrafyasında bugün kardeş kanı dökülüyor. İşte bu anıt, bugün daha çok anlam taşıyor. 7 yıldır bu anıtı ne için yaptığımızı defalarca dile getirdik'' diye konuştu. Heykeltıraş Mehmet Aksoy'un Avukatı Turgut Kazan da anıtın yıkılmasının kültür, sanat ve barış düşmanlığı olduğunu savunarak, ''Kültür Bakanlığı 21 Nisan'da Belediyeye yeni bir yazı yazmıştır. Bu yazıdan çıkacak olan anlam şudur; 'anıtı yıkamazsınız.' Ben biliyorum ki, Kars Belediyesinin Başkanı bir tek şeye inanıyor, Başbakanın talimatına. Dolayısıyla bu işlemlerin hiçbirini yapmayacaklardır. Yapmamaları suçtur. Ama o suçu soruşturacak bir savcılık, o suçu cezalandıracak bir yargı kalmamıştır'' dedi. Heykeltıraş Mehmet Aksoy da heykelin onurunu, sanatın ve sanatçının onurunu korumak için bir araya geldiklerini ifade etti. Özgür ruhu ve düşünceyi savunduklarını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti: ''Düşmanlıklar, savaşlar son bulsun, insanlığa uzanan el tutulsun diye o eli tutmak için buradayız. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan'a, Cumhuriyetimize sahip çıkmak, böyle bir günde bu heykelin yıkımını başlatmamak için buradayız. Heykel, sanattır. Heykel sanatı, baş sanatlardan birisidir. Emek verdik. Burada 3 senelik umutlarımız var. Biz burada özgür iradeyi temsil ediyoruz. Özgür iradeye ve sanata burada bir saldırı var, haksız bir saldırı, hukuksuz bir saldırı. Biz son bir çare olarak Cumhurbaşkanımızı ikaz etmek istiyoruz. Böyle bir yargısız infaza, bu heykelin idam edilip sonradan yargılanmasına karşı çıksın, bunu durdursun.'' Daha sonra Rutkay Aziz, altında sanatçıların imzası bulunan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gönderilecek olan mektubu okudu. CHP Denizli Milletvekili adayı İlhan Cihaner de ''İktidarın sadece anıta, heykellere düşman olmadığını, hukuka ve Kars'a düşman olduğunu'' öne sürerek, ''Ben inanıyorum ki, 12 Haziran'da bu halk düşmanı iktidarı yıkıp, halkın iktidarını hep birlikte kuracağız. Sizden dileğim heykele sahip çıkın'' diye konuştu. Sanatçı Suavi ise ''Sivas'ta sanatçıları yakanlarla, Sivas'ta Pir Sultan heykelini yerlere yıkıp o ünlü fotoğrafta olduğu gibi onun betonunu ısırarak öç almak isteyen zihniyetten farklı mıdır, bu abideyi yıkmak isteyenler'' dedi. Suavi, havaalanından buraya gelinceye kadar aynı zamanda bir mühendis gözüyle baktığı Kars kent merkezinde yıkılması gereken, insan onuruna ve kentlilik bilincine aykırı birçok şeyle karşılaştığını söyledi. Suavi, ''Sadece Kars'ın tek sorunu bu arkamızdaki sanat eseriymiş gibi tek otorite, yani faşizmin çığlıkları üzerinden racon kesmek olmaz. Buradaki sanat üzerinden yapılan mesele ülkedeki tüm muhaliflere bir başkaldırıdır, bir sansürdür'' diye konuştu.