Sanatçılar Girişimi'nden Kanal İstanbul tepkisi

Sanatçılar Girişimi Sözcüsü Ataol Behramoğlu, yeni tip Koronavirüs salgını gündemin birinci sırasındayken, tartışılan Kanal İstanbul ile ilgili ilk ihalenin gerçekleştirilmesine tepki gösterdi.

TIKLAYIN - Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na cevap: Türkiye salgınla mücadele ederken, yatırımları da yapabilecek güçtedir

Girişimin sözcüsü ve şair Ataol Behramoğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye'nin vicdanlı, yurtsever yazarları, sanatçıları olarak, bu felaket günlerinde bile Kanal İstanbul ısrarından ve hırsından vazgeçmeyen iktidar sahiplerini uyarıyoruz: Bu akıl dışı yolda ısrarınızı sürdürürseniz deprem felaketi kapıda beklemekteyken corona virüs ve yokluk felaketiyle boğuşmakta olan halkın yükselen öfkesi önünde daha ağır bedeller ödenmesi kaçınılmaz olacaktır."