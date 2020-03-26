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Sanatçılar Girişimi'nden Kanal İstanbul tepkisi

26 Mart 2020 22:25

Sanatçılar Girişimi Sözcüsü Ataol Behramoğlu, yeni tip Koronavirüs salgını gündemin birinci sırasındayken, tartışılan Kanal İstanbul ile ilgili ilk ihalenin gerçekleştirilmesine tepki gösterdi.

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Girişimin sözcüsü ve şair Ataol Behramoğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye'nin vicdanlı, yurtsever yazarları, sanatçıları olarak, bu felaket günlerinde bile Kanal İstanbul ısrarından ve hırsından vazgeçmeyen iktidar sahiplerini uyarıyoruz: Bu akıl dışı yolda ısrarınızı sürdürürseniz deprem felaketi kapıda beklemekteyken corona virüs ve yokluk felaketiyle boğuşmakta olan halkın yükselen öfkesi önünde daha ağır bedeller ödenmesi kaçınılmaz olacaktır."

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Sanatçılar GirişimiKanal İstanbulKoronavirüsAtaol Behnamoğlu
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